أخبار التوك شو.. الصحة العالمية: لا لقاح لكورونا معترف به حتى الآن.. بكري يعلن موعد فتح باب الترشح وانتخابات مجلس النواب.. مجدي: ننتظر كوكتيل فيروسات من ووهان

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها كالآتي:
عرضت قناة الحدث تقرير فيديو يوضح، أن العالم مازال يبحث عن لقاح لـ فيروس كورونا.
وجاء فى الفيديو أن مديرة البرامج الصحية فى منظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط الدكتورة رنا الحجة، قالت إنه لم يفت الأوان بعد للتغلب على جائحة فيروس كورونا.
أعلن الكاتب الصحفي مصطفى بكري أن هناك مصادر أعلنت عن موعد فتح باب الترشح لمجلس النواب وسيكون يوم 20 سبتمبر المقبل.
وأضاف بكري خلال برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد، أن هناك مصادر ترجح أن الانتخابات لمجلس النواب تجرى يوم 25 أكتوبر المقبل.
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن رئيس مجلس الوزراء، أصدر تقريرًا عن ضعاف النفوس ممن تعدوا على أملاك الدولة المصرية أو البناء على الأراضي الزراعية.
تابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، تم إزالة 9804 مخالفات بناء داخل الحيز العمراني، و20590 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني، وبلغ عدد الحالات التي تم إحالتها إلى النيابة العسكرية 12641 حالة.
نهال عنبر تغازل خالد زكي على الهواء: لما كبر زاد وسامة.. فيديو
أكد الإعلامي أحمد مجدي أن مدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار فيروس كورونا في العالم، ظهرت وكأنها تخلصت من كورونا.
وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن آلاف الصينيين ظهروا في لقطات وهم يرقصون في الماء من دون تباعد اجتماعي أو ارتداء كمامات.
قال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، إن الولايات المتحدة الأمريكية ساعدت بلاده كثيرا فى حربها ضد جماعة داعش الإرهابية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي له مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نقلته فضائية "اكسترا نيوز"، لافتا إلى أن العلاقات بين واشنطن وبغداد تعتمد على المصالح المشتركة والمتبادلة.
أكد الدكتور محمد العباني عضو مجلس النواب الليبي أن زيارة وزيري الدفاع التركي والقطري لليبيا تعد عدوانا صارخا على الشعب الليبي، مؤكدا أن الزيارات عادة تتم بدعوة من السلطة الشرعية في البلاد.
وأضاف العباني خلال مداخلة لبرنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أنه لم يكن هناك سلطة شرعية لدعوتهم لزيارة ليبيا، مشيرا إلى أن السلطة الشرعية فى ليبيا هي مجلس النواب الليبي.
وكالة الفضاء المصرية: طيبة 1 يعمل بكفاءة عالية خاصة فى المناطق النائية.. فيديو
قال محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن القمر الصناعي "طيبة-1" الذي تم إطلاقه إلى الفضاء في نوفمبر الماضي، يعمل بكفاءة تامة.وقال القوصي خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، إن مصر بدأت التحكم فى طيبة-1 بعد إطلاقه بثلاث أشهر، لافتا إلى أنه تم إطلاقه لتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت خاصة في المناطق النائية.
وجهت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة مهمة للسيدات، قائلة "اهتمى بحوزتك زي ما بتهتمى بـ أولادك"، مؤكدة أن الرجال بشكل عام يريدون الاهتمام مثل الأطفال.
وأضافت رضوى الشربيني خلال تقديمها برنامج " هي وبس" المذاع على قناة سي بي سي، أن الزوجة عندما تذهب لشراء أى شئ لـ الأولاد عليها أن تضع زوجها فى اعتبارها وتشتري له أى شئ.
قال الفنان حسن الرداد بطل فيلم توأم روحي، إن المشاهد التى قام بتصويرها تحت الماء مع الفنانة أمين خليل كانت فى فصل الشتاء، مؤكد أنها كانت فى آخر يناير و"الجو ثلج".
وأضاف حسن الرداد خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلى، أنه ذهب لتصوير المشاهد فى المياه بدون تجهيز، والجميع كان يرتدي ملابس ثقيلة.
قالت الفنانة نهال عنبر ، مقدمة برنامج راجل واتنين ستات، إن المرأة بمجرد أن يبيض شعرها تظل تبحث عن صبغات متنوعة لإخفاء ملامحه بخلاف الرجل.
وغازلت نهال عنبر خلال تقديمها حلقة راجل واتنين ستات، الفنان خالد زكى على الهواء قائلة: "متتغرش اوى يا خالد بس انت من الناس اللى لما كبروا زادوا وسامة".