أخبار التوك شو.. الصحة العالمية: لا لقاح لكورونا معترف به حتى الآن.. بكري يعلن موعد فتح باب الترشح وانتخابات مجلس النواب.. مجدي: ننتظر كوكتيل فيروسات من ووهان

أعلن الكاتب الصحفي مصطفى بكري أن هناك مصادر أعلنت عن موعد فتح باب الترشح لمجلس النواب وسيكون يوم 20 سبتمبر المقبل.

وأضاف بكري خلال برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد، أن هناك مصادر ترجح أن الانتخابات لمجلس النواب تجرى يوم 25 أكتوبر المقبل.

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن رئيس مجلس الوزراء، أصدر تقريرًا عن ضعاف النفوس ممن تعدوا على أملاك الدولة المصرية أو البناء على الأراضي الزراعية.





تابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، تم إزالة 9804 مخالفات بناء داخل الحيز العمراني، و20590 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني، وبلغ عدد الحالات التي تم إحالتها إلى النيابة العسكرية 12641 حالة.