أخبار التوك شو.. الصحة العالمية: لا لقاح لكورونا معترف به حتى الآن.. تفاصيل عودة شاب إلى أسرته بعد 20 عامًا من اختطافه

تناولت أخبار التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصد لكم أبرزها كالآتي:
أكد الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد بجامعة القاهرة أن هناك ثلاث نقاط رئيسية لمحاربة فيروس كورونا وتتمثل في منع حدوث العدوى والعمل على انتاج اللقاحات لعلاج المرض والسعي لتقوية المناعة من خلال الأطعمة الخاصة بالفيتامينات.
قال الدكتور جمال الليثي عضو غرفة صناعة الدواء، إنه تم التحدث فى البداية عن دواء "هيدروكسى كلوروكين"، مؤكدا أنه يستخدم فى بروتوكول العلاج فى مصر والعالم.
كشف الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، التحول الكبير الذي شهده مجال تحلية المياه.
قال محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن القمر الصناعي "طيبة-1" الذي تم إطلاقه إلى الفضاء في نوفمبر الماضي، يعمل بكفاءة تامة.
قال الدكتور جمال الليثي عضو غرفة صناعة الدواء إنه يجب أن نعلم الفرق بين الدواء والمصل واللقاح أو التطعيم، مؤكدا أن الدواء يستخدمه الإنسان عندما يصاب بالمرض ويتم التعامل به في الأمراض المعدية المعروفة.
كشف المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة سكك حديد مصر، تفاصيل ضم برج دمنهور للخدمة ضمن مشروع تطوير الإشارات على خط القاهرة/ الإسكندرية.
هنا الإعلامي مصطفى بكري، الزميل الدكتور محمود بكري، بعد فوزه في انتخابات مجلس الشيوخ، ضمن قائمة حزب مستقبل وطن.
أعلن الكاتب الصحفي مصطفى بكري أن هناك مصادر أعلنت عن موعد فتح باب الترشح لمجلس النواب وسيكون يوم 20 سبتمبر المقبل.
عرضت قناة الحدث تقرير فيديو يوضح، أن العالم مازال يبحث عن لقاح لـ فيروس كورونا.
قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن الفلسطينيين شعروا بأن الإتفاق مع إسرائيل هو قرار أحادي ولهم الحق والأسباب في الاعتقاد بذلك، مشيرا إلي أن القضية الأساسية لم تفارق طاولة المفاوضات لأن تاريخ الصراع يخبرنا الكثير.
قال أنور قرقاش وزير الخارجية الإماراتي، إن بلاده ليست الدولة العربية الوحيدة التى عقدت اتفاقا مع اسرائيل.
قال إيهاب أحمد، اختطف وعمره عامان وعاد لأسرته فى سن الـ21، إنه نشأ وسط أسرة تبنته من أحد الملاجئ، وعندما كبر فى السن، وبحكم سن المراهقة وكثرة الخلافات بينه وبين هذه الأسرة، تفاجأ أنه ليس ابنًا لهم.
قال الفنان حسن الرداد بطل فيلم توأم روحي، إن المشاهد التى قام بتصويرها تحت الماء مع الفنانة أمين خليل كانت فى فصل الشتاء، مؤكد أنها كانت فى آخر يناير و"الجو ثلج".