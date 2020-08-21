أخبار التوك شو.. الصحة العالمية: لا لقاح لكورونا معترف به حتى الآن.. تفاصيل عودة شاب إلى أسرته بعد 20 عامًا من اختطافه

قال أنور قرقاش وزير الخارجية الإماراتي، إن بلاده ليست الدولة العربية الوحيدة التى عقدت اتفاقا مع اسرائيل.

قال إيهاب أحمد، اختطف وعمره عامان وعاد لأسرته فى سن الـ21، إنه نشأ وسط أسرة تبنته من أحد الملاجئ، وعندما كبر فى السن، وبحكم سن المراهقة وكثرة الخلافات بينه وبين هذه الأسرة، تفاجأ أنه ليس ابنًا لهم.



