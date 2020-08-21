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رياضة

عمر ربيع ياسين: تأخر المستحقات سبب الاشتباك بين فرجاني ساسي وحازم إمام

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:40 ص
ن فرجاني ساسي
ن فرجاني ساسي
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محمد رشاد
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين تفاصيل المشادة الكلامية التي حدثت بين فرجاني ساسي وحازم إمام في تدريبات الزمالك.
 
وقال ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "ما حدث هو أن  فرجاني ساسي طلب من حازم إمام بصفته كابتن الفريق ان يتدخل ويتكلم مع امير مرتضي منصور مدير الكرة ليصرف مستحقاته هو واللاعبين.

وأضاف:" لكن حازم طلب منه تاجيل الحديث في موضوع الفلوس لبعد لقاء القمة فحدث انفعال من فرجاني لعدم قدرة حازم علي مخاطبة مدير الكرة وهو ما دفع حازم لينفعل علي فرجاني".

وتابع ياسين: "تتدخل طارق حامد ومحمود علاء وجنش وقاموا بتهدئة الامور وجعلوا ساسي يعتذر لحازم الذي تعهد بمخاطبة مدير الكرة بعد لقاء القمة".
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