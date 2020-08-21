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تكنولوجيا

عرض الجمعة..اشتر آيفون 7 بـ 2400 جنيه فقط

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:01 ص
عرض الجمعة..اشتر
عرض الجمعة..اشتر آيفون 7 بـ 2400 جنيه فقط
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كريم جمال
يبذل دومًا محبو الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون الكثير من الجهد بحثًا عن أفضل العروض لشراء أحد إصداراته، من أجل الأداء السلس والتصميم المبهر، إلا أن إرتفاع أسعار آيفون يمنعهم من ذلك، ولكن يفضل هذا العرض يمكن إقتناء نسخة من آيفون 7 بنصف الثمن تقريبًا.


وبحسب "تك رادار" التقني، قدم موقع إيباى الشهير للبيع بالتجزئة الإلكترونية، عرضًا يمكنك من اقتناء نسخة مجددة لهاتف 7 iPhone نسخة 32 جيجابايت مقابل 149 دولارًا أمريكيًا فقط، ما يعادل 2400جنيه مصري.


يذكر أن هاتف iphone 7 الذى تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء والغبار.

ويمتلك هاتف iPhone 7 بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير.

ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a10، بالإضافة لأداء قوي فى التطبيقات والألعاب.

 يمكنك شراء الهاتف عبر هذا الرابط  باللون الأسود سعة 32 جيجابايت.
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