محافظة الإسكندرية: شكلنا لجنة فنية لدراسة مشكلة العقار المخالف..فيديو

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن مشكلة العقار مشكلة فنية بحتة، متابعا: الحفر تم تنفيذه وفقا لإشراف جهات تنفيذية، كما أن العقار قريب من الساحل والتربة هناك غير مستقرة ، كما أن المياه الجوفية تتواجد على مسافات قريبة من هذا العقار، ولهذا تم تشكيل لجنة فنية من كلية الهندسة لدراسة هل يتم سحب المياة أم لا.



وتابع: هذا قرار فني، لأن في حالة سحب المياه الجوفية يمكن أن يؤثر هذا على العقارات المجاورة، وفيما يخص العقارات المجاورة المتضررة، أوضح أنه تم تشكيل لجنة من مديرية الإسكان وكلية الهندسة لمتابعة العقارات المجاورة، مشددا: العقارات لن تتأثر وكل ما حدث هو هبوط قليل في الأرض وهو ما لا يؤثر على العقارات.





وشدد على ضرورة أن تأخذ اللجنة وقتًا كافيًا لإصدار القرار، متابعا: أطمئن جميع الساكنين بالقرب من العقار أن هناك متابعة دورية حتى لا يحدث أي مكروه..الوضع مستقر حتى الآن ولم يتأثر أي عقار حتى الآن .





علق خالد جمعة، السكرتير المساعد لمحافظة الإسكندرية، على مشكلة عقار الإسكندرية المخالف، والذي تسبب في تصدع باقي العقارات المجاورة له.