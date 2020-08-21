تاكيس جونياس: تلقيت عرضين لتدريب أندية مصرية.. وأرفض تدريب ناشئي الأهلي

أكد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لنادي وادي دجلة، تلقيه عرضين لتدريب أندية مصرية خلال الفترة الماضية.
وقال تاكيس في تصريحات لبرنامج نمبر وان، مع عمر ربيع ياسين علي قناة النهار: "تلقيت عرضين للعمل داخل مصر، لكني ارفض الكشف عن اسميهما حفاظًا علي سرية المفاوضات".
ورفض اليوناني تاكيس جونياس التعليق علي حقيقة وجود مفاوضات معه خلال الفترة الماضية لتولي قيادة قطاع الناشئين في النادي الأهلي.
وأضاف: "لن أعلق علي المفاوضات، لكني أرفض العمل مع اللاعبين الصغار، وافضل تدريب الكبار، لاسيما انني مدير فني للكبار منذ فترة".