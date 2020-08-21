AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اللحوم الطازجة بـ 90 جنيها والسودانية بـ85 بالمجمعات الاستهلاكية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن توفير السلع الأساسية بشكل مستمر في الأسواق، وعرض اللحوم الطازجة الممتازة بسعر 90 جنيها، واللحوم السودانية بسعر 85 جنيها

وأشار إلى أن اللحوم المجمدة سعرها لم يتغير، بـ 63 جنيها في الجمعيات.

وأكد وزير التموين أنه تمت الموافقة على فتح الاستيراد للحوم الطازجة مرة أخرى من السودان، ويوجد احتياطي من اللحوم المجمدة يكفي 5 أشهر ونصف الشهر.

وتواصل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية طرح اللحوم والسلع الأساسية،  وتلبية للزيادة على الطلب خلال المواسم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل استقبال عيد الأضحى.. التموين: لحوم طازجة بـ 90 جنيها والسودانية بـ85

بدون زيادة أسعار اللحوم.. التموين: توفير 30 ألف رأس ماشية بمناسبة عيد الأضحى

استعدادات التموين لاستقبال عيد الأضحى المبارك

استعدادا لعيد الأضحى.. لحوم طازجة بـ 90 جنيها والسودانية بـ85 بالمجمعات الاستهلاكية

الحكومة تكشف عن أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية تزامنًا مع حلول عيد الأضحى

أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة في المجمعات الاستهلاكية بمناسبة عيد الأضحى

ترشيحاتنا

حكم صيام أول يوم من شهر محرم وهل له فضل خاص؟.. عالم أزهري يجيب

ضربة حظ.. عائلة تعثر على قطع ذهبية نادرة بقيمة خيالية.. شاهد

أحمد سعد يحتفل بخطوبته من عارضة الأزياء علياء بسيوني.. شاهد

النيابة تباشر التحقيقات في مقاومة عصابة تجارة المخدرات للشرطة بأسيوط

احذر بشدة.. عرضان فقط لـ تمييز الإصابة بكورونا عن الإنفلونزا

تصل لسنوات.. كيفية تقسيط فواتير الكهرباء بدون فوائد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة مريض صيني تحير الأطباء.. كبده مليء بالديدان بسبب هذا التصرف

بـ 420 جنيها فقط ..هاتف مصمم فقط لقياس ضغط الدم

طفل 3 أعوام يطلق النار على شقيقه.. والأم تحاول التستر على الحادث