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أخبار العالم

الرئيس الأمريكي للديمقراطيين: علاقتي مع زعيم كوريا الشمالية جيدة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:10 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن علاقاته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون "جيدة"، موجها انتقادات إلى الديمقراطيين الذين انتقدوا تلك العلاقة. 


وأضاف ترامب خلال حشد انتخابي في  ولاية بنسلفانيا أمس الخميس: "لدي علاقة جيدة معه.. إنهم (الديمقراطيون) يقولون إن ذلك أمر فظيع، لكنني لا أرى شيئا سلبيا فيه".


واعتبر أنه لو بقي الديمقراطيون في السلطة لبدأوا حربا ضد كوريا الشمالية، وأضاف: "كنا سنخسر ما بين 25 و30 مليون نسمة.. يعيش في سول 30 مليون شخص وتقع قرب خط النيران". 


وقبل أيام وصف ترامب الزعيم الكوري إلى جانب الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان  والصيني شي جي جين بينج بـ"لاعبي شطرنج عالميين".


وكان الرئيس الأمريكي أجرى 3 لقاءات مع كيم غير أن اجتماعاته لم تسفر عن تقدم ملموس في قضية جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة منزوعة السلاح. 
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