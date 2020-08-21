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تعليم

حقوق عين شمس تبدأ تسليم الأبحاث للمرة الثانية للشعبة الفرنسية ..الأحد المقبل

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:07 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس تعليمات خاصة لطلاب الشعبه الفرنسيه الراسبين فى البحوث أو  الذين لم يقدموها.


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وأضافت الكلية أنه يمكن  إعادة تقديمها يدويا يوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من أغسطس ٢٠٢٠م من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية بمكتب الشعبة بالكلية #وذلك في موضوع آخر  من الموضوعات الثلاثه التي سبق الاعلان عنها .


موضوعات المقالات البحثيه للشعبه الفرنسيه للتذكير:
** موضوعات الفرقة الاولي/ فرنسى / مستجد. 
** موضوعات الفرقة الثانية/ فرنسى / مستجد. 
** موضوعات الفرقة الثالثة/ فرنسى/ مستجد . 

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