حقوق عين شمس تبدأ تسليم الأبحاث للمرة الثانية للشعبة الفرنسية ..الأحد المقبل

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس تعليمات خاصة لطلاب الشعبه الفرنسيه الراسبين فى البحوث أو الذين لم يقدموها.









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وأضافت الكلية أنه يمكن إعادة تقديمها يدويا يوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من أغسطس ٢٠٢٠م من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية بمكتب الشعبة بالكلية #وذلك في موضوع آخر من الموضوعات الثلاثه التي سبق الاعلان عنها .









موضوعات المقالات البحثيه للشعبه الفرنسيه للتذكير:

** موضوعات الفرقة الاولي/ فرنسى / مستجد.

** موضوعات الفرقة الثانية/ فرنسى / مستجد.

** موضوعات الفرقة الثالثة/ فرنسى/ مستجد .



