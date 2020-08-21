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رياضة

أول رسالة من رئيس نادي أهلي جدة بعد الفوز الكبير على الهلال

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:31 ص
صدى البلد
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عمر سلامة

أعرب عبد الإله مؤمنة، رئيس مجلس إدارة نادي أهلي جدة، عن سعادته بفوز الفريق الكروي الأول أمام الهلال، في كلاسيكو الجوهرة.

 

وحقق فريق الكرة بالنادي الأهلي، فوزًا على الهلال بنتيجة (2-1)، في مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

ونشر مؤمنة رسالة، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، جاءت كالآتي..

 

"مبروك الفوز .. هذه روح الاهلي"

 

وسجل ثنائية الأهلي، عمر السومة وعبد الفتاح عسيري، بينما وقع علي آل بليهي على هدف الهلال، ليرفع الأهلي رصيده إلى 46 نقطة، محتلًا المركز الثالث في ترتيب دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الهلال عند 60 نقطة في الصدارة، بفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف، قبل 4 جولات على نهاية المسابقة.

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