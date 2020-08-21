أخبار العلوم والتكنولوجيا.. اشتر آيفون 7 بـ 2400 جنيه فقط.. إعادة إحياء هاتف BlackBerry

لطالما بذل محبو نظام أندرويد الشهير جهدهم باستمرار بحثًا عن أفضل العروض الخاصة بأجهزة Note الشهيرة من علامة سامسونج الكورية الجنوبية، للمميزات القوية التى تحول إصداراتها لمكتب متنقل، ولكن يعيبها سعرها المرتفع، و بفضل هذا العرض تستطيع إقتناء هاتف