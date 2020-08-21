أخبار العلوم والتكنولوجيا.. اشتر آيفون 7 بـ 2400 جنيه فقط.. إعادة إحياء هاتف BlackBerry

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
يبذل دومًا محبو الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون الكثير من الجهد بحثًا عن أفضل العروض لشراء أحد إصداراته، من أجل الأداء السلس والتصميم المبهر، إلا أن إرتفاع أسعار آيفون يمنعهم من ذلك، ولكن يفضل هذا العرض يمكن إقتناء نسخة من آيفون 7 بنصف الثمن تقريبًا.
لطالما بذل محبو نظام أندرويد الشهير جهدهم باستمرار بحثًا عن أفضل العروض الخاصة بأجهزة Note الشهيرة من علامة سامسونج الكورية الجنوبية، للمميزات القوية التى تحول إصداراتها لمكتب متنقل، ولكن يعيبها سعرها المرتفع، و بفضل هذا العرض تستطيع إقتناء هاتف Galaxy Note 9 بنصف سعره تقريبًا.
طهل تخيلت من قبل أن تجد هاتف مخصص لقياس ضغط الدم و إجراء المكالمات فقط؟، الإجابة نعم، بعدما أطلقت شركة لافا Lava هاتفها الجديد رسميًا من أجل كبار السن تحديدًا، حيث هاتف كلاسيكي ولكن مزود بميزة تجعلهم فى إطمئنان مستمر من خلال فحص معدل ضربات القلب.
أزالت شركة آبل Apple، لعبة القتال الشهيرة فورتنايت Fortnite، من متجر التطبيقات التابع لها App Store، خلال الأسبوع الماضي، كجزء من المواجهة القانونية والتنظيمية الكبيرة لمطورى شركة Epic Games، مع عملاقة التكنولوجيا الأمريكية.
تخطط شركة OnwardMobility الأميريكية، لإعادة إحياء هاتف بلاك بيري مرة أخرى، ولكن هذه المرة في شكل هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل أندرويد ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G .
كشفت شركة Oukitel الصينية عن أحدث هواتفها الذكية رسميًا، والذى يحمل إسم Oukitel C21، وهو هاتف إستثنائى فى السعر والمواصفات، حيث يوفر كاميرا رباعية وشاشة كبيرة مقابل 1400 جنيه فقط.
كشفت مجلة "ذا ويك" البريطانية، عن وجود عطل في خدمة "جي ميل" Gmail البريد الإلكتروني الأشهر لشركة جوجل الأمريكية العملاقة.
يعمل تطبيق المراسلة الفورية الشهر واتساب "WhatsApp"، على إضافة العديد من الميزات الجديدة والمطورة إلى منصته، لجلب المزيد من الميزات الجديدة من أجل رضاء مستخدميه، ومن بين العديد من الميزات التي يختبرها واتساب المملوك لشركة فيسبوك لفترات طويلة لتحسين أدائها مع إصداراته المختلفة، يطلق العديد من المميزات الرائعة لتوفير تجربة دردشة أسهل وأمتع للمستخدمين.
أعلنت شركة هواوي Huawei، عن حاسبها المحمول MateBook X، والذي يحافظ على نفس لغة التصميم لسابقه MateBook X Pro، ولكن مع اختلاف بسيط حيث أنه يمتاز بوزن أخف قدره كيلوجرام واحد مقارنة بـ 1.33 كيلوجرام لإصدار Pro، كما أنه نحيف بشكل مذهل يمكن حمله بسهولة إذ يبلغ سماكه 13.6 مللميتر.
اتخذ موقع فيسبوك Facebook، سلسلة من الخطوات للتحقق من انتشار المعلومات المضللة عبر منصته، في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر القادم، خاصة تجاه المشاركات التي يقوم بنشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنصة، بحسب ما ذكره موقع "financialexpress".