تعرف على خدمات موقع دعم مصر الجديدة للتعديل على بطاقات التموين

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة في مركز نظم المعلومات بالعمل على تحديث خدمات وزارة التموين والتوسع في ميكنتها.





يأتي ذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة التموين بالتوسع في ميكنة منظومة التموين للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة.



