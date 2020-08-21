AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تعرف على خدمات موقع دعم مصر الجديدة للتعديل على بطاقات التموين

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:33 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة في مركز نظم المعلومات بالعمل على تحديث خدمات وزارة التموين والتوسع في ميكنتها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة التموين بالتوسع في ميكنة منظومة التموين للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة قامت بتنفيذ استراتيجية كبيرة لميكنة الخدمات المقدمة للمواطن على بطاقه الدعم، وذلك في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.. السيسي يوجه بالتوسع في ميكنة منظومة التموين

الرئيس يوجه بالتحديث الشامل لشركتي قها وإدفينا لاستعادة إنتاجهما

خدمات جديدة.. بدء العمل بموقع دعم مصر بعد التحديث اعتبارًا من اليوم ٢٠٢٠/٧/١

منها النقل من محافظة لأخرى.. التموين تطلق 3 خدمات جديدة على موقع دعم مصر

التموين تطلق 3 خدمات إلكترونية جديدة عبر موقع دعم مصر

إعادة إرسال الرقم السري.. خدمة جديدة على موقع دعم مصر

ترشيحاتنا

طفل 3 أعوام يطلق النار على شقيقه.. والأم تحاول التستر على الحادث

رسالة غامضة من سامح حسين عبر تويتر

عمر ربيع ياسين: الأهلي يرفض التعاقد مع عمرو وردة لتعويض رمضان صبحي

بـ 420 جنيها فقط ..هاتف مصمم فقط لقياس ضغط الدم

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية بالتحقيق مع مسئولين وعزل محافظين وقيادات بالجيش بتهم الفساد

تفاصيل عودة شاب إلى أسرته بعد 20 عامًا من اختطافه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمبلغ 39 ألف جنيه.. تراجع في أسعار سيارة ألفا روميو Gulia Super 2020

أحدث أسعار سيارة فولفو XC40 في السوق المصري خلال أغسطس الجاري

أحدث أسعار سيارتي فولفو XC60 وXC90 في السوق المصري