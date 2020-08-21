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وائل الإبراشى: قطر عاهرة تحدثك عن الشرف أو جاسوس ينادى بالوطنية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:09 ص
وائل الابراشي
وائل الابراشي
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن قطر دويلة التناقضات الصارخة، وقاعدة لتدمير الدول العربية، وبالأخص مصر، موضحًا أنه فى الوقت الذى تنتقد فيه الدوحة التطبيع مع إسرائيل، يوجد بينها وبين إسرائيل علاقات منذ سنوات، وتابع:" العلاقات بين قطر وإسرائيل قديمة  تقيم علاقات وثيقة مع  تل أبيب".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الأموال القطرية سبب خراب الكثير من الدول فى المنطقة، مشددًا على أن أبرز التناقضات التى تميز دويلة قطر هى زعمها محاربة الإرهاب وهي أكبر داعم له.

ولفت "الإبراشى"، إلى أن قناة الجزيرة آلة مخابراتية عسكرية تستخدمها قطر للهجوم على مصر  وتزييف الحقائق، من أجل النيل من البلاد وتفكيكها، مشيرًا إلى أن أجندة قطر الرامية إلى تدمير وتخريب دول المنطقة، يؤكد أننا أمام "عاهرة تحدثك عن الشرف أو جاسوس يحدثك عن الوطنية".

وتابع :"قديمًا عندما كنا نقول لهم لماذا تجمعكم علاقات قوية بإسرائيل كانوا يقولون لنا أحنا دولة صغيرة سبونا لأننا من حقنا نحمى نفسنا"، مشددًا على أن أبرز علامات التطبيع بين قطر وإسرائيل أموال المرتبات التى ترسلها الدوحة إلى تل أبيب من أجل مرتبات "حماس"، مضيفًا:"العار والخزي على وجوههم وعلى رؤوسهم وأجسادهم ويحدثونك عن مواجهة التطبيع".
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