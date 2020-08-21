تظهر في الصيف.. طرق التخلص من الالتهابات الفطرية

تعرضك حرارة الصيف والرطوبة مجموعة من الأمراض والالتهابات الفطرية ، من التهابات الأظافر والقدمين ذات الرائحة الكريهة إلى العديد من المشكلات المتعلقة بالجلد ، تعد الالتهابات الفطرية شيئًا يحتاج إلى العلاج على الفور.
إذا كنت أيضًا تواجه مثل هذه المشكلات ، فإن الدكتورة جيتيكا ميتال جوبتا ، خبيرة بشرة التجميل ، لديها بعض النصائح المفيدة لك.
فطريات القدم
العدوى الفطرية التي تبدأ بين أصابع القدم، يحدث قدم الرياضي عادة لدى الأشخاص الذين أصبحت تفوح منه رائحة العرق على ارتداء أحذية القدمين. تشمل بعض العلامات حكة ، وخز ، وحرقان. اقترح الدكتور جوبتا أن يغسل المرء أقدامه بالصابون ويجففها جيدًا. ارتدِ أحذية مفتوحة ، وقم بتغيير الملابس المبللة واستخدم مسحوق الغبار المضاد للفطريات بعد الاستحمام.
السعفة
عدوى فطرية شائعة تظهر على شكل حلقة ، تصيب السعفة مناطق مثل الرقبة والقدمين والإبطين. ارتدِ ملابس نظيفة وجافة وفضفاضة من نسيج يسمح بمرور الهواء. لا تخدش المنطقة المصابة واستخدم كريم ومسحوق مضاد للفطريات للتخفيف. حافظ على قدميك نظيفة وجافة.
عدوى الأظافر الفطرية
الأظافر أكثر عرضة للعدوى الفطرية أثناء الرياح الموسمية. تحدث العدوى إذا لم يتم تنظيف الأظافر وتراكم الأوساخ تحتها. عالج قدم الرياضي مبكرًا لتجنب انتشارها إلى الأظافر. تقليم الأظافر ، والحفاظ على أصابع القدم نظيفة لتجنب الالتهابات.
الأكزيما
تشهد الإكزيما أو التهاب الجلد اشتعالًا حادًا في موسم الأمطار. يؤدي الطقس الرطب إلى تفاقم الحالة. المرطبات التي تحتوي على اللوشن أفضل من المرطبات التي تحتوي على كريم في هذا الموسم. يوفر زيت جوز الهند النقي راحة فورية. يجب التأكد من ارتداء الملابس القطنية.
سعفة الرأس
تُعرف سعفة الرأس باسم سعفة فروة الرأس ، وهي عدوى فطرية تحدث في فروة الرأس والحواجب والرموش واللحية. مع الميل إلى مهاجمة خصلات الشعر والبصيلات ، فإنه ينتشر عادةً من خلال الاتصال الشخصي أو عن طريق مشاركة الأمشاط أو المناشف أو القبعات أو الوسائد. اتبعي الغسيل المنتظم بالشامبو وغسل اليدين وغير ذلك من روتين النظافة العادية. استخدم الشامبو المضاد للفطريات بحمض الساليسيليك لتقشير البشرة وإزالتها من الخلايا المصابة والميتة.