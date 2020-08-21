تظهر في الصيف.. طرق التخلص من الالتهابات الفطرية

تعرضك حرارة الصيف والرطوبة مجموعة من الأمراض والالتهابات الفطرية ، من التهابات الأظافر والقدمين ذات الرائحة الكريهة إلى العديد من المشكلات المتعلقة بالجلد ، تعد الالتهابات الفطرية شيئًا يحتاج إلى العلاج على الفور.





إذا كنت أيضًا تواجه مثل هذه المشكلات ، فإن الدكتورة جيتيكا ميتال جوبتا ، خبيرة بشرة التجميل ، لديها بعض النصائح المفيدة لك.





فطريات القدم

العدوى الفطرية التي تبدأ بين أصابع القدم، يحدث قدم الرياضي عادة لدى الأشخاص الذين أصبحت تفوح منه رائحة العرق على ارتداء أحذية القدمين. تشمل بعض العلامات حكة ، وخز ، وحرقان. اقترح الدكتور جوبتا أن يغسل المرء أقدامه بالصابون ويجففها جيدًا. ارتدِ أحذية مفتوحة ، وقم بتغيير الملابس المبللة واستخدم مسحوق الغبار المضاد للفطريات بعد الاستحمام.





السعفة