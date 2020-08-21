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توك شو

سارة عصام: رفضت الظهور على قناة الجزيرة وفخورة بتمثيل مصر في الخارج

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:27 ص
سارة عصام
سارة عصام
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عبد الخالق صلاح
قالت النجمة المصرية سارة عصام، لاعبة المنتخب القومى المصرى للكرة النسائية والمحترفة فى صفوف فريق ستوك سيتى الإنجليزى، إنها فخورة كونها مصرية تشارك فى مبادرة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ،"بيت آمن"، الرامية  للتصدى للعنف المنزلى ، وتابعت:"أنا بحزن وبتأثر من مشاهد العنف المنزل لأن كل شخص من حقه أن يشعر بالأمان فى منزله".

وأضافت "سارة عصام "خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المبادرة تهدف إلى توعية الجميع بالخطوات التى يجب اتباعها، عندما يتعرضون للعنف داخل منازلهم، وتابعت:"فخورة وشرف كبير ليا أنى أمثل مصر فى الخارج وربنا يقدرنى أن أشرف بلدى".

وكشفت عن أن قناة الجزيرة فى لندن عرضت عليها عمل حوار تلفزيونى معها للحديث عن المبادرة، ولكنها رفضت، وتابعت:"أنا محبتش أنى أطلع على قناة قطرية تعمل على تشوية بلدى.وأنا فخورة أنى على القناة الأولى المصرية".
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