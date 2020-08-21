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حوادث

ضبط 20 ألف قطعة غيار سيارات مغشوشة بالغربية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:02 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع قطع غيار السيارات بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية وبحوزته (20660 قطعة غيار سيارات) غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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