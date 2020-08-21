باتون ساليه وخيار.. عثمان أبو لبن يتحدث عن مشاركة رجاء الجداوي بـ توأم روحي

قال المخرج عثمان أبو لبن، مخرج توأم روحى، إن جميع المشاركين فى الفيلم قدموا أهداء خاص للفنانة رجاء الجداوي، موضحًا أن فيلم توأم روحى كان الأخير للراحلة رجاء الجداوي.
وأضاف عثمان أبو لبن، خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن الراحلة كانت من أكثر الممثلين التزامًا، مؤكدًا أن الراحلة كانت تأتي التصوير معها باتون سالية وخيار، وتقوم بالتوزيع على الجميع من المشاركين فى الفيلم.
وأشار إلى أن قرار الأهداء كان جماعيًا بداية من المنتج أحمد السبكي وجميع الفنانين.
وأوضح أن الجميع تأثر برحيل القيمة الكبيرة رجاء الجداوي، وكشف أن مشاركتها فى الفيلم كان الأخير لها.