باتون ساليه وخيار.. عثمان أبو لبن يتحدث عن مشاركة رجاء الجداوي بـ توأم روحي

قال المخرج عثمان أبو لبن، مخرج

وأضاف

، خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن الراحلة كانت من أكثر الممثلين التزامًا، مؤكدًا

الراحلة كانت

التصوير

باتون سالية وخيار، وتقوم بالتوزيع على الجميع من المشاركين فى الفيلم.

أنتأتيمعها