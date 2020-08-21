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أخبار البلد

الحجر الزراعى: فتح أسواق 35 دولة جديدة أمام المحاصيل المصرية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:50 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
نجح الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصرى وفريقه المعاون، فى فتح أسواق 35 دولة جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية ، بالإضافة لرفح الإجراءات المشددة فى الدول العربية والأوروبية وعودة التصدير مرة أخرى بالمعايير العالمية. 

وقال الدكتور أحمد عبر فقرات برنامج " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان الاتفاقية الدولية لحماية النباتات حددت معايير المنتجات الخاضعة للحجر الزراعى وهى اى منتج مازال قابلا للإصابة بالآفات ، لافتا الى انه تم الاتفاق مع إدارات الحجر الزراعي بالدول العربية والأوروبية على ان تكون معيار الحجر الزراعى هو حالة وجود شحنات مخالفة او ان المنتج نفسه او المزرعة غير مطابقة للمواصفات ومعايير سلامة الغذاء. 

وأوضح العطار انه تم التفاوض على إلغاء الإجراءات المشددة التي فرضتها هذه الدول على المحاصيل المصرية وتغيير المفاهيم الخاطئة وتعريفهم بالمنظومة العلمية الجديدة التى تتبعها مصر فى تكويد المزارع واعتماد المحاصيل الزراعية المعدة للتصدير ، وتم رفع الإجراءات الإضافية التى كانت مفروضة على تصدير المحاصيل الزراعية المصرية . 


https://www.youtube.com/watch?v=09u-nA2Pt4o
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