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ثقافة

بداية تأسيس الدولة الإسلامية ..محاضرة بثقافة المنوفية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:29 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنوفية عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية التابعة له، حيث أقيمت محاضرة بعنوان "بداية تأسيس الدولة الاسلامية" إلقاء الشيخ عبد الرسول قاسم، تناول الحديث عن أن التاريخ الإسلامي يمتد منذ بداية الدعوة الإسلامية بعد نزول الوحي علي رسول الله صل الله عليه وسلم حيث تم تأسيس الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة وبعد وفاة الرسول صل الله عليه وسلم في العام الحادي عشر هجرية وجاء حكم الخلفاء الراشدين ليمتد نحو ثلاثين عاما .

أقام بيت ثقافة سبك الضحاك ندوة لمناقشة كتاب "الإشعاع فى حياتنا اليومية" تأليف ا.د محمد مصطفى عبدالباقي، وناقشه محمود على راضى مدرس كيمياء، تناول الحديث عن معجزة الإشعاع النووي وأن الطاقة الشمسية كنز لا يفنى وعن الإندماج النووى طاقة المستقل.

كما عقد بيت ثقافة الروضة محاضرة بعنوان "قضايا المياه الآمال والتحديات" لعفت رمضان حشيش موجه أول بالتربية والتعليم بالمعاش، وتحدث عن توزيع المياه علي سطح الأرض وتمثل سطح الأرض منها ٩٧,٥٪ مياه مالحة، وأهمية المياه وأنها سر الحياة في الكون واستخداماتها في الزراعة والصناعة، كما تناول الحديث عن الموارد المائية في مصر وتشمل نهر النيل والمياه الجوفية ومياه الأمطار والمياه المحلاه من البحر.
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