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توك شو

البرديسي: أجرينا دراسة جدوى لمبادرة فكرتك ثروتك بالتعاون مع بنوك عديدة ..فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:32 ص
صدى البلد
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توك شو
قال ربيع البرديسى عضو مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد، إن حزب مستقبل الوطن أمانة الشيخ زايد أطلقت مبادرة الشباب "فكرتك ثروتك" داعمًا لأفكار الشباب ونقلها لمشاريع واقعية على أرض الواقع .

وأضاف البرديسى خلال مداخلته الهاتفية  على قناة "الحدث"، أنه يتم مقابلة الشباب كل يوم سبت من كل أسبوع لمناقشة الفكرة  وعمل دراسة جدوى للمشروع من خلال محاسبين قانونيين مجانًا مع عمل بروتوكول تعاون مع أكبر البنوك المصرية لتبني أفكار الشباب فى مقر الامانة . 

وأكد أهمية تبنى أفكار الشباب وتنفيذ الأفكار الناجحة لمنع التحول الفكري للشباب فى الاتجاه السلبى الذى يعود بالضرر على المجتمع .

وأشار إلى أن ظاهرة "التوكتوك" استدرجت فئة كبيرة جدًا من الشباب استسهالًا من الشاب بدلا من التوجه الى حرفة صناعية أو التفكير فى مشروعات الصغيرة التى تتبناها جهات الدولة المختلفة .

وأوضح البرديسى أن رواد الأعمال حول العالم من المصريين الناجحين ابدعوا حين توفر الفرصة، منوهًا إلى أهمية دور المجتمع المدنى ورجال المجتمع بتبنى المشروعات الشبابية للترقى بمستقبل بلدنا مصر إلى الأفضل .
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