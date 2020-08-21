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رياضة

تفاصيل الصراع بين الأهلي والزمالك على كريم طارق

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:25 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي إسلام صادق مُقدم برنامج البريمو على قناة Ten  أن هناك صراع كبير على لاعب نادي طلائع الجيش كريم طارق نظرًا لما يقدمه اللاعب من مستوى مميز له بداية من هذا الموسم.

وتابع ان مسؤولي الأهلي والزمالك يتابعون الصفقة بجدية من أجل إتمامها في الأيام القادمة بعدما شاهدو الكثير من الفيدوهات الخاصة باللاعب والتي نالت إعجاب المديرين الفنيين لقطبي الكرة المصرية .

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل، في تمام التاسعة مساءً، ضمن الجولة 21 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 39 نقطة، من 20 مباراة.
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