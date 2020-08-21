تفاصيل الصراع بين الأهلي والزمالك على كريم طارق

كشف الإعلامي إسلام صادق مُقدم برنامج البريمو على قناة Ten أن هناك صراع كبير على لاعب نادي طلائع الجيش كريم طارق نظرًا لما يقدمه اللاعب من مستوى مميز له بداية من هذا الموسم.





وتابع ان مسؤولي الأهلي والزمالك يتابعون الصفقة بجدية من أجل إتمامها في الأيام القادمة بعدما شاهدو الكثير من الفيدوهات الخاصة باللاعب والتي نالت إعجاب المديرين الفنيين لقطبي الكرة المصرية .



