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رياضة

وجيه أحمد: الأهلي لم يعترض على حكم مباراة القمة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:27 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أشاد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، بطاقم التحكيم الكرواتي بقيادة ايڤان بيبك، الذي سيدير مواجهة الزمالك والأهلي المقرر إقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز. 

وقال وجيه لبرنامج نمبر وان الذى يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين علي قناة النهار:- "خاطبنا عدد كبير من الاتحادات الأوروبية من أجل ترشيح طاقم تحكيم مميز". 

وتابع "ايڤان من الحكام المميزين، ويمتلك خبرة كبيرة لاسيما أنه في القائمة الدولية منذ ١٥ عاما وأدار العديد من المباريات المهمة". 

وأكد وجيه أن الأهلى لم يعترض رسميًا علي تعيين الحكم الكرواتي لادارة المباراة.
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