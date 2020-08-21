AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية تكشف حقيقة إعادة فتح المسجد النبوي أمام المصلين

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:29 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
كشف المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية، جمعان بن عبد الله العسيري، بأن ما يتم تدواله في وسائل الإعلام حول إعادة فتح المسجد النبوي والصلاة في الحرم القديم، هي مجرد إشاعات. 

وقال العسيري في بيان نشرته صحيفة "سبق" السعودية: "هذا خبر قديم يعود تاريخه لعام ١٤٢٨هـ، والوكالة مستمرة في إجراءاتها الاحترازية والوقائية للمحافظة على سلامة المصلين".

وأضاف: " المسجد النبوي يغلق بعد صلاة العشاء بساعة، ويفتح قبيل الفجر بساعة، ولصلاة في الحرم القديم مقتصرة على عدد يسير من العاملين في المسجد النبوي وذوي الجنائز".

وتابع: "زيارة القبر النبوي لازالت معلقة، ووكالة شؤون المسجد النبوي، وبالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية، حريصة كل الحرص على المحافظة على صحة وسلامة زوار المسجد النبوي ليؤدوا عبادتهم بكل راحة واطمئنان".

واستطرد: "نؤكد على وجوب أخذ المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية وعدم تناقل الشائعات".





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. أذان صلاة الجمعة الثانية من المسجد النبوي وأعداد المصلين

بعد امتلائه فوق طاقته.. فتح تدريجي لسطح المسجد النبوي في صلاة الجمعة الثالثة.. صور

شاهد.. المصلون يفترشون سطح المسجد النبوي لـ3 أسباب

المصلون فوق سطح المسجد النبوي بعد امتلائه.. شاهد صلاة الجمعة الرابعة

باتباع الإجراءات الاحترازية.. 1/4 مليون مصلي يؤدون صلاة الجمعة الخامسة بـ المسجد النبوي..فيديو

شاهد.. إجراءات احترازية جديدة بماء زمزم في المسجد النبوي

ترشيحاتنا

تصل لسنوات.. كيفية تقسيط فواتير الكهرباء بدون فوائد

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم رمضان صبحي

أنباء عن اشتباكات في جنوب لبنان بين حزب الله وحركة أمل

الأهلي يتجه للتعاقد مع أسامة جلال بعد إصابة متولي .. والتراجع في صفقة طاهر محمد

أخبار الرياضة.. الزمالك يكثف مفاوضاته لضم رمضان صبحي.. ميسي يقترب من الرحيل عن برشلونة

أنباء عن انفجار قوي في مطار مهر آباد الدولي بطهران.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل 3 أعوام يطلق النار على شقيقه.. والأم تحاول التستر على الحادث

أزمة كورونا سيطرت على تفكيره.. أسترالي يكتشف فوزه بـ مليون دولار بالصدفة

بعد التحذير منها على الفيس بوك.. شيرين زكي تكشف حقيقة الطماطم المسرطنة