السعودية تكشف حقيقة إعادة فتح المسجد النبوي أمام المصلين

كشف المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية، جمعان بن عبد الله العسيري، بأن ما يتم تدواله في وسائل الإعلام حول إعادة فتح المسجد النبوي والصلاة في الحرم القديم، هي مجرد إشاعات.





وقال العسيري في بيان نشرته صحيفة "سبق" السعودية: "هذا خبر قديم يعود تاريخه لعام ١٤٢٨هـ، والوكالة مستمرة في إجراءاتها الاحترازية والوقائية للمحافظة على سلامة المصلين".





وأضاف: " المسجد النبوي يغلق بعد صلاة العشاء بساعة، ويفتح قبيل الفجر بساعة، ولصلاة في الحرم القديم مقتصرة على عدد يسير من العاملين في المسجد النبوي وذوي الجنائز".





وتابع: "زيارة القبر النبوي لازالت معلقة، ووكالة شؤون المسجد النبوي، وبالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية، حريصة كل الحرص على المحافظة على صحة وسلامة زوار المسجد النبوي ليؤدوا عبادتهم بكل راحة واطمئنان".





واستطرد: "نؤكد على وجوب أخذ المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية وعدم تناقل الشائعات".



















