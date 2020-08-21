من لمسة.. نبات يصيب طفلا بحروق من الدرجة الثالثة

أصدرت أمّ تحذيرًا بعد أن أصيب ابنها بحروق مروّعة من الدرجة الثالثة بعد أن لمست قدماه نبات "الهوجويد" الذي يُطلق عليه أخطر نبات في بريطانيا.





قام "جايدن بيرد" البالغ من العمر تسعة أعوام بحك ساقه في الأعشاب السامة التي تزدهر في الحدائق بكثرة خلال فترة الحجر المنزلي والإغلاق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





كان"بيرد" يلعب مع أشقائه بينما كان في عطلة تخييم مع عائلته عندما مر عبر بقعة من عشبة "هوجويد" بالقرب من بعض الأشجار في المخيم، وفي غضون دقائق كانت ساقه اليمنى مغطاة بعلامات حمراء وبعد ستة عشر ساعة انفجرت بثور وقرح شديدة مما جعله يعاني من الألم.





فيما قال الأطباء إن حروق الدرجة الثالثة ستترك ندبات قد تستمر لعدة سنوات، وخلفت تلك الجروح آثار عميقة في نفس "جايدن" حيث امتنع عن ارتداء السراويل القصيرة في الخارج بعد الآن.





خلق الطقس الحار الأخير ظروفًا مثالية لنمو عشبة هوجويد في جميع أنحاء بريطانيا، ومع الإغلاق جعل من الصعب بشكل متزايد السيطرة عليها، وتحتوي هذه النباتات على عصارة ضارة ولها آثار مدمرة إذا لامست جلد الإنسان ، مسببة حروقًا وبثورًا مؤلمة وندوبًا تغير الحياة.





وتحذر والدة "جايدن كارلي" الآباء الآخرين من مراقبة النبات الذي يبدو جذابًا للغاية للعين، وأضافت :" البثور كبيرة جدًا وتبدو مؤلمة للغاية ، أنا سعيدة جدًا لأن أيا من أطفالي الآخرين لم يصب بأذى من هذه الإصابات المروعة".