AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

من لمسة.. نبات يصيب طفلا بحروق من الدرجة الثالثة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:59 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
أصدرت أمّ تحذيرًا بعد أن أصيب ابنها بحروق مروّعة من الدرجة الثالثة بعد أن لمست قدماه نبات "الهوجويد" الذي يُطلق عليه أخطر نبات في بريطانيا.

قام "جايدن بيرد" البالغ من العمر تسعة أعوام بحك ساقه في الأعشاب السامة التي تزدهر في الحدائق بكثرة خلال فترة الحجر المنزلي والإغلاق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

كان"بيرد" يلعب مع أشقائه بينما كان في عطلة تخييم مع عائلته عندما مر عبر بقعة من عشبة "هوجويد" بالقرب من بعض الأشجار في المخيم، وفي غضون دقائق كانت ساقه اليمنى مغطاة بعلامات حمراء وبعد ستة عشر ساعة انفجرت بثور وقرح شديدة مما جعله يعاني من الألم.

فيما قال الأطباء إن حروق الدرجة الثالثة ستترك ندبات قد تستمر لعدة سنوات، وخلفت تلك الجروح آثار عميقة في نفس "جايدن" حيث امتنع عن ارتداء السراويل القصيرة في الخارج بعد الآن.

خلق الطقس الحار الأخير ظروفًا مثالية لنمو عشبة هوجويد في جميع أنحاء بريطانيا، ومع الإغلاق جعل من الصعب بشكل متزايد السيطرة عليها، وتحتوي هذه النباتات على عصارة ضارة ولها آثار مدمرة إذا لامست جلد الإنسان ، مسببة حروقًا وبثورًا مؤلمة وندوبًا تغير الحياة.

وتحذر والدة "جايدن كارلي" الآباء الآخرين من مراقبة النبات الذي يبدو جذابًا للغاية للعين، وأضافت :" البثور كبيرة جدًا وتبدو مؤلمة للغاية ، أنا سعيدة جدًا لأن أيا من أطفالي الآخرين لم يصب بأذى من هذه الإصابات المروعة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مع حرارة الصيف.. 5 طرق بسيطة لـ علاج حروق الشمس

خوفًا من إصابتها بحروق.. حالة مرضية نادرة تمنع أمًا من معانقة أو لمس طفلتها

حروق من الدرجة الثالثة.. الصحة تدفع بـ15 سيارة إسعاف لموقع حريق الإسماعيلية

غيرة سيدات.. أم تحلق رأسها بعد حرقها بالصمغ

في ثاني أيام العيد.. سائق يشعل النار في نسيبه بسبب خلافات المصاهرة في المنوفية

عشان تاخد العلاج الصح .. اكتشف أنواع الحروق الثلاثة

ترشيحاتنا

تفاصيل عودة شاب إلى أسرته بعد 20 عامًا من اختطافه

الزمالك يحصل على توقيع رجب بكار 3 سنوات

الأهلي يتجه للتعاقد مع أسامة جلال بعد إصابة متولي .. والتراجع في صفقة طاهر محمد

غرق العوامة السياحية جولدز جيم بالكامل .. صور

استشاري أسري توضح أسباب اختفاء الحياء بين الشباب والفتيات.. فيديو

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم رمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل 3 أعوام يطلق النار على شقيقه.. والأم تحاول التستر على الحادث

أزمة كورونا سيطرت على تفكيره.. أسترالي يكتشف فوزه بـ مليون دولار بالصدفة

بعد التحذير منها على الفيس بوك.. شيرين زكي تكشف حقيقة الطماطم المسرطنة