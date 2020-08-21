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منوعات

عودة الدوق الضال.. السر وراء رجوع ميجان وهاري إلى المملكة المتحدة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:59 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
بعد أشهر من الخروج من العائلة المالكة البريطانية والعيش بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا،  سيعود ميجان ماركل والأمير هاري إلى المملكة المتحدة بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك لاستئناف عملهما الخيري.

زعم "أوميد سكوبي" المؤلف المشارك لكتاب جديد حول أفراد العائلة المالكة في ساسكس "العثور عن الحرية" أن ميجان وهاري سيعودان إلى المملكة المتحدة بمجرد رفع قيود السفر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية. 

يعيش الدوق والدوقة السابقان الآن بشكل دائم في "سانتا باربرا" بولاية كاليفورنيا بعد مغادرة العائلة المالكة في 31 مارس، وقال "سكوبي" إن أفراد العائلة المالكة السابقين في ساسكس سيعودون إلى المشاركة في أعمالهم الخيرية.

وادعى أن ميجان وهاري "سيحبان الخروج والنشاط في هذا المجال"، وأضاف "سكوبي": "أوضح هاري وميجان أن عملهما في المملكة المتحدة ، بما في ذلك رعايتهما الملكية  سيستمر".

كم أوضح "سكوبي":"بينما ستكون قاعدتهم في الولايات المتحدة ، أعتقد أنه بمجرد تخفيف قيود السفر سنراهم يتحركون مرة أخرى ويقومون برحلات إلى المملكة المتحدة ، على المستويين الخاص والمهني".

ولكن على الرغم من رغبة الدوق والدوقة السابقين في استئناف العمل الخيري ، قال "سكوبي":" إن العودة لن تكون للعائلة المالكة، فهم أكثر تركيزًا على المستقبل في مساعيهما الجديدة ، مثل منظمتهما غير الربحية Archewell".

ثم قال السيد سكوبي: "المملكة المتحدة ستكون مهمة دائمًا بالنسبة لهم ، لكنني لا أعتقد أننا سنرى ذلك يحدث مرة أخرى كأفراد من العائلة المالكة".
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