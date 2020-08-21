نهائي الدوري الأوروبي.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 8 -2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 21 - 8 - 2020، عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة نهائي الدوري الأوروبي بين إشبيلية و انتر ميلان الايطالي.
موعد مباراة نهائي الدوري الأوروبي
فريق إشبيلية الإسبانى X فريق إنتر ميلان الإيطالي – 9:00 مساءا – beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الكويتى
فريق السالمية X فريق القادسية – 6:05 مساء
فريق كاظمة X فريق النصر – 6:05 مساء
فريق الكويت X فريق العربى – 8:15 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري
فريق الإنتاج الحربى X فريق إنبى – 4:00 عصرا- اون تايم سبورت
فريق أسوان X فريق المقاولون العرب – 6:30 مساء - اون تايم سبورت
فريق سموحة X فريق بيراميدز – 9:00 مساء - اون تايم سبورت