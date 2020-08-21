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رياضة

نهائي الدوري الأوروبي.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 8 -2020 والقنوات الناقلة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:01 ص
انتر ميلان
انتر ميلان
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ياسمين تيسير
تنطلق اليوم الجمعة 21 - 8 - 2020، عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة نهائي الدوري الأوروبي بين إشبيلية و انتر ميلان الايطالي.

موعد مباراة نهائي الدوري الأوروبي 

فريق إشبيلية الإسبانى X فريق إنتر ميلان الإيطالي – 9:00 مساءا –  beIN Sports HD 1


مواعيد مباريات الدوري الكويتى

فريق السالمية X فريق القادسية – 6:05  مساء

فريق كاظمة X فريق النصر – 6:05  مساء

فريق الكويت X فريق العربى – 8:15  مساء

 

مواعيد مباريات الدوري المصري

فريق الإنتاج الحربى X فريق إنبى – 4:00 عصرا- اون تايم سبورت

فريق أسوان X فريق المقاولون العرب – 6:30  مساء - اون تايم سبورت

فريق سموحة X فريق بيراميدز – 9:00 مساء - اون تايم سبورت

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