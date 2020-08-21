نهائي الدوري الأوروبي.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 8 -2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 21 - 8 - 2020، عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة نهائي الدوري الأوروبي بين إشبيلية و انتر ميلان الايطالي.





موعد مباراة نهائي الدوري الأوروبي





فريق إشبيلية الإسبانى X فريق إنتر ميلان الإيطالي – 9:00 مساءا – beIN Sports HD 1



