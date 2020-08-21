الطرق الصوفية تحتفل بالعام الهجري الجديد بمسجد الحسين.. غدا

تحتفل الطرق الصوفية، غدا السبت، بالعام السنة الهجري الجديد 1442، عقب صلاة المغرب بمسجد الإمام الحسين، بعدما تم إلغاء الموكب الصوفى الذى كان يعقد كل عام، وذلك نظرا للإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ويحضر الحفل الدكتور عبدالهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس مجلسها الأعلى، بالإضافة إلى السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، ومشايخ الطرق الصوفية وممثلين عن الأزهر الشريف، والافتاء، والأوقاف.





كما يحضر عدد محدود من الحضور في ضوء حرص الوزارة على مراعاة التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وسيكون الحضور قاصرًا على عدد محدود وبعض المدعوين من الشخصيات الدينية.

وهنأ رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1442.







