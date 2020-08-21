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أخبار العالم

بايدن بعد قبوله الترشح في الانتخابات: حان الوقت لتجاوز الانقسامات وترامب ليس لديه خطة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:16 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال السيناتور الديمقراطي والمرشح الرئاسي الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الوقت قد حان لكي يتجاوز الشعب الأمريكي الانقسامات. 

وأضاف بايدن في خطاب له بعد قبوله ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية منافسًا للرئيس دونالد ترامب. : "الاقتصاد في الولايات المتحدة يتهاوى وترامب ليس لديه خطة".

وتابع: "سنتجاوز متحدين هذه المرحلة القاتمة من تاريخ الولايات المتحدة، وترامب يرفض الاضطلاع بدور قيادي ويلقي باللائمة على الآخرين، وأعدكم بأن أحمي جميع الأمريكيين".

وفي وقت سابق، وجه ترامب هجومًا شرسًا لبايدن، محذرا من أن الأخير سيكون "أسوأ كابوس" للأمريكيين في حال فوزه بالانتخابات.

وقال ترامب في حشد انتخابي أمس الخميس: "بايدن ليس صديقا لبنسلفانيا، بل إنه كابوسكم الأسوأ".

وأضاف ترامب: "إذا أردتم رؤية حياتكم أثناء ولاية بايدن، ففكروا في أنقاض مينيابوليس التي يتصاعد الدخان فوقها، والفوضى العنيفة في بورتلاند، والشوارع الملطخة بالدماء في شيكاغو، وتخيلوا هذه العربدة وهي تدخل مدينتكم وكل مدينة في البلاد".

ومؤخرًا أظهرت نتائج استطلاعات جديدة لآراء الناخبين الأمريكيين أم شعبية دونالد ترامب تواصل الارتفاع لتقلص الفجوة مع منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي لا يزال يتصدر الاستطلاعات.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "راسموسن"، أمس، فينظر 15% من الأمريكيين بالإيجاب لعمل ترامب في منصب رئيس البلاد، مقابل 48% لا يشاركون هذا الرأي.  

وتستند هذه الاستنتاجات إلى نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها المؤسسة على أساس يومي عبر الهاتف بمشاركة 500 شخص. 

وكان آخر استطلاع سجل فيه ترامب نسبة دعم 51% في 3 أغسطس الجاري

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