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رياضة

بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا .. وش السعد هل سيكون كلمة السر فى تتويج الأهلي بـ أبطال أفريقيا 2020

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:16 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
" وش السعد " عقب تأهل فريق بايرن ميونخ الالماني لـ نهائي دوري ابطال اوروبا بعد الفوز بثلاثة أهداف دون رد في شباك ليون الفرنسي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعد تأهل فريق بايرن ميونخ لـ نهائي البطولة فأل حسن على فريق الاهلي المصري والذي تقترب موعد مباراته امام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا حيث توج الاهلي بـ لقب البطولة الافريقي مرتين في نفس موسم تأهل بايرن ميونخ للبطولة الاوروبية .


وتأهل بايرن ميونخ لـ نهائي دوري ابطال اوروبا موسم 2011 -2012 حيث اقيم النهائي في مايو 2012 على ملعب أليانز أرينا في ميونخ امام  تشيلسي الإنجليزي حيث انتهت المباراة بالتعادل 1 - 1 ليتم اللجوء لـ ركلات الترجيح والتي اهدت البطولة لـ تشيلسي بنتيجه 4-3 

وعلى الجانب الآخر في موسم 2012 تأهل فريق الأهلي لـ نهائي دوري ابطال افريقيا حيث اقيمت المباراة النهائية امام الترجي التونسي على ملعب رادس وتوج الاهلي بالبطولة بنتيجه 2-1 

وفي موسم 2013  يوم 25 مايو خاض فريق بايرن ميونخ نهائي دوري ابطال اوروبا امام بروسيا دورتموند على استاد ويمبلي في لندن والتي انتهت بتتويج بروسيا دورتموند باللقب بنتيجة 2-1 

وعلى الجانب الآخر توج فريق الاهلي بـ لقب دوري ابطال افريقيا عقب الفوز امام أورلاندو بايريتس الجنوب افريقي 2-0 على ملعب المقاولون العرب في إياب نهائي البطولة حيث توج الاهلي باللقب بـ 10 للاعبين فقط عقب طرد شريف عبدالفضيل. 

وفي موسم 2020 تأهل فريق بايرن ميونخ لـ نهائي ابطال اوروبا امام باريس سان جيرمان وستقام المباراة يوم الأحد 23 أغسطس على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة في تمام الساعة التاسعة مساء.

فهل سيكمل فريق بايرن ميونخ مسيرته في اسعاد جماهير الاهلي وتتويج الفريق المصري بـ لقب دوري ابطال افريقيا لموسم 2020 ..الايام المقبلة ستجيب على السؤال 
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