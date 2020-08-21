رسالة غامضة من سامح حسين عبر تويتر

نشر الفنان سامح حسين تغريدة جديدة من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات تويتر .





وكتب سامح حسين قائلًا: الدنيا إذا أقبلت على أحد خلعت عليه محاسن غيره ، وإذا أعرضت عنه سلبته محاسن نفسه.





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كانت آخر أعمال سامح حسين المسرحية، "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.





مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي.