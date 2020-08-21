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فن

شاهد أحدث ظهور لأمير كرارة مع هنا الزاهد وأحمد فهمي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:53 ص
امير كرارة
امير كرارة
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شروق ابراهيم
شارك الفنان أمير كرارة  جمهوره صورة تجمعه بنجله سليم والفنان أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد، اثناء تواجدهم في الساحل الشمالي.

وعلق كرارة على الصورة التي نشرها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ": مع احمد فهمي وهنا الزاهد احلى اتنين في العالم".

ويذكر أن آخر أعمال أمير كرارة مسلسل "الأختيار" بطولة أحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

تدور أحداث مسلسل " الاختيار "  حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن
شاهد أحدث ظهور لأمير كرارة مع هنا الزاهد وأحمد فهمي
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