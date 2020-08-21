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منوعات

للمرة الثانية.. ميجان ماركل تنهر الأمير هاري خلال اجتماع

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:53 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
بكل عصبية وحزم طلبت ميجان ماركل من الأمير هاري أن يتوقف، لأنه صرح بأنهم كبار جدًا في السن  ليكونوا جزءًا من محادثة تتعلق بالجيل القادم.

كانت "ميجان " تتحدث جنبًا إلى جنب مع دوق ساسكس الأمير هاري وعدد من الشباب عبر الإنترنت ، بما في ذلك مؤسسو المؤسسات الخيرية ومستخدمي YouTube ،  لمناقشة كيفية استخدام مجتمعات الإنترنت من أجل الخير، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

خلال تلك المناقشة قال الأمير هاري مازحًا إنه شعر بأنه أكبر من أن يكون جزءًا من المحادثة لأن الجيل القادم سيرث العالم ، بما في ذلك ابنه آرتشي، كما قال:"الناس والمجتمعات أصبحت مرتبكة بشكل لا يصدق ويمكنك أن تشعر بذلك في جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي.

وأضاف:"أعتقد أننا جميعًا نعرف كم هو جيد أن نسير نحو الإيجابية والتفاؤل، وأحب أن يكون جميعكم على اتصال جيدًا أيضًا ، ولهذا السبب تم إنشاء المنصة ، لربطكم جميعًا معًا، لاستخدام هذا التفكير ، ذلك الوعي ، ذلك الوعي الذاتي يا رفاق يجب أن تكونوا قادرين على جعل العالم مكانًا أفضل".

ثم قال "هاري" مازحًا :"أشعر بالفعل أنني أكبر سنًا من هذه المحادثة"، تدخلت "ميجان ماركل" بعصبية : "توقف ، نحن لسنا كبار السن".


قالت الكاتبة الملكية "أنجيلا ليفين" أن دوقة ساسكس لم تستطع التعامل مع كونها على الهامش خلال فترة وجودها كملكية وتحاول الآن التغلب على العائلة المالكة.
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