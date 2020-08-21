AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عقب تصريحات مرتضى منصور .. صدى البلد يكشف إمكانية إيقاف مباراة القمة بسبب خاتم سليمان

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:52 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
Advertisements
ياسمين تيسير
مباريات القمة لا تخلو مطلقا من الإثارة سواء كان قبل المباراة او خلالها او عقب انتهائها وشهدت القمة 120 بين الأهلي والزمالك والتي ستقام السبت المقبل على استاد القاهرة الاحداث المثيره قبل المباراة بعدة ايام وذلك عقب تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك. 

وكان مرتضى منصور طالب أول أمس لاعبي الزمالك خلال اجتماعه بهم على ملعب عبداللطيف ابو رجيله بـ ضرورة إيقاف المباراة فورا حال ارتدى وليد سليمان نجم الأهلي لـ خاتم في إصبعه مشددا أن هذا الخاتم ليس إلا سحر لـ فوز الأهلي بالمباراة.


وأثارت تلك التصريحات الكثير من التأييد من البعض والاندهاش من البعض الاخر ولكن يبقى السؤال الأهم هل يحق لـ لاعبي الزمالك إيقاف المباراة لهذا السبب؟

حرص موقع صدى البلد على البحث في قانون كرة القدم المصرية في هذا الأمر حيث جاء القانون كالتالي:

اللاعب يجب ألا يستخدم أو يرتدي أي معدات تسبب الخطورة له أو لاعـب آخر ( بما في ذلك أي نوع من المجوهرات).

وفي حال قام أي لاعب بهذا الفعل فيحق لـ الحكم مطالبه اللاعب بإزالتها وعليها يجب أن  يغادر اللاعب ميدان اللـعب عند أول توقف للكرة عن اللعب ، إلا إذا كان قد صـحـح معداته.

* أي لاعـب يـغادر ميدان اللـعب لـتصحيح مـعداتـه لا يدخل من جديد بدون إذن الـحكـم .

أما عن دخول اللاعب مرة أخرى لـ الملعب 

* يسمح للاعب بالدخول من جديد لـميدان اللـعب فقط عندما تكون الكره خارج اللـعب .
* اللاعب الذي يُـطلب منه مغادرة ميدان اللـعب لأي انتهاك لهذه المادة ويدخل ( او يدخل من جديد ) لـميدان اللعب بدون إذن الحكـم ،
يتم إنذاره بإشهار البطاقة الصفراء .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أيمن عبدالعزيزعن الطرد أمام الأهلي: ‏مقصودة ‏

خاتم سليمان.. مرتضى منصور يحذر لاعبي الزمالك من استكمال لقاء الأهلي في هذه الحالة

ترشيحاتنا

فتحي عبد الوهاب في عيد ميلاده .. 5 معلومات عنه

من لمسة.. نبات يصيب طفلا بحروق من الدرجة الثالثة

محافظة الإسكندرية: شكلنا لجنة فنية لدراسة مشكلة العقار المخالف..فيديو

النيابة تباشر التحقيقات في مقاومة عصابة تجارة المخدرات للشرطة بأسيوط

عقب تصريحات مرتضى منصور .. صدى البلد يكشف إمكانية إيقاف مباراة القمة بسبب خاتم سليمان

أخبار الرياضة.. الزمالك يكثف مفاوضاته لضم رمضان صبحي.. ميسي يقترب من الرحيل عن برشلونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمبلغ 41 ألف جنيه.. تراجع جديد في أسعار ألفا روميو Viloce 2020

بمبلغ 39 ألف جنيه.. تراجع في أسعار سيارة ألفا روميو Gulia Super 2020

أحدث أسعار سيارة فولفو XC40 في السوق المصري خلال أغسطس الجاري