عقب تصريحات مرتضى منصور .. صدى البلد يكشف إمكانية إيقاف مباراة القمة بسبب خاتم سليمان

اللاعب يجب ألا يستخدم أو يرتدي أي معدات تسبب الخطورة له أو لاعـب آخر ( بما في ذلك أي نوع من المجوهرات).

وفي حال قام أي لاعب بهذا الفعل فيحق لـ الحكم مطالبه اللاعب بإزالتها وعليها يجب أن يغادر اللاعب ميدان اللـعب عند أول توقف للكرة عن اللعب ، إلا إذا كان قد صـحـح معداته .





* أي لاعـب يـغادر ميدان اللـعب لـتصحيح مـعداتـه لا يدخل من جديد بدون إذن الـحكـم .





أما عن دخول اللاعب مرة أخرى لـ الملعب





* يسمح للاعب بالدخول من جديد لـميدان اللـعب فقط عندما تكون الكره خارج اللـعب .

* اللاعب الذي يُـطلب منه مغادرة ميدان اللـعب لأي انتهاك لهذه المادة ويدخل ( او يدخل من جديد ) لـميدان اللعب بدون إذن الحكـم ،

يتم إنذاره بإشهار البطاقة الصفراء .



