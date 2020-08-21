عقب تصريحات مرتضى منصور .. صدى البلد يكشف إمكانية إيقاف مباراة القمة بسبب خاتم سليمان

مباريات القمة لا تخلو مطلقا من الإثارة سواء كان قبل المباراة او خلالها او عقب انتهائها وشهدت القمة 120 بين الأهلي والزمالك والتي ستقام السبت المقبل على استاد القاهرة الاحداث المثيره قبل المباراة بعدة ايام وذلك عقب تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك.
وكان مرتضى منصور طالب أول أمس لاعبي الزمالك خلال اجتماعه بهم على ملعب عبداللطيف ابو رجيله بـ ضرورة إيقاف المباراة فورا حال ارتدى وليد سليمان نجم الأهلي لـ خاتم في إصبعه مشددا أن هذا الخاتم ليس إلا سحر لـ فوز الأهلي بالمباراة.
وأثارت تلك التصريحات الكثير من التأييد من البعض والاندهاش من البعض الاخر ولكن يبقى السؤال الأهم هل يحق لـ لاعبي الزمالك إيقاف المباراة لهذا السبب؟
حرص موقع صدى البلد على البحث في قانون كرة القدم المصرية في هذا الأمر حيث جاء القانون كالتالي:
اللاعب يجب ألا يستخدم أو يرتدي أي معدات تسبب الخطورة له أو لاعـب آخر ( بما في ذلك أي نوع من المجوهرات).
وفي حال قام أي لاعب بهذا الفعل فيحق لـ الحكم مطالبه اللاعب بإزالتها وعليها يجب أن يغادر اللاعب ميدان اللـعب عند أول توقف للكرة عن اللعب ، إلا إذا كان قد صـحـح معداته.
* أي لاعـب يـغادر ميدان اللـعب لـتصحيح مـعداتـه لا يدخل من جديد بدون إذن الـحكـم .
أما عن دخول اللاعب مرة أخرى لـ الملعب
* يسمح للاعب بالدخول من جديد لـميدان اللـعب فقط عندما تكون الكره خارج اللـعب .
* اللاعب الذي يُـطلب منه مغادرة ميدان اللـعب لأي انتهاك لهذه المادة ويدخل ( او يدخل من جديد ) لـميدان اللعب بدون إذن الحكـم ،
يتم إنذاره بإشهار البطاقة الصفراء .