خبراء الكرة لـ أ ش أ: فرص الزمالك والأهلي متقاربة في تحقيق الفوز خلال لقاء القمة

أكد خبراء الساحرة المستديرة صعوبة مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك ببطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها مساء غد السبت على إستاد القاهرة الدولي ، خاصة وأن الفارس الأبيض يخوض اللقاء ولديه دفعة معنوية كبيرة في تحقيق الانتصار بعد تتويجه بكأس السوبر المصري على حساب المارد الأحمر بركلات الترجيح ، بجانب أنه يرغب في تقليص فارق النقاط بينه وبين الأهلي الذي ينفرد بالصدارة بفارق ١٧ نقطة .

وأوضح خبراء الكرة المصرية في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة أن فرص الفريقين ستكون متقاربة، خاصة وأنهما مازال لديهما فترة كبيرة للدخول في أجواء المباريات التنافسية بشكل فعال بعد توقف الأنشطة الرياضية في مصر والعالم بسبب جائحة كورونا ، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن الفريقين سيخوضان اللقاء بحذر شديد وبخطة تعتمد على الإتزان الدفاعي والهجومي، وذلك رغم الرغبة القوية لديهما في تحقيق الفوز لإعادة الثقة وكون أن لقاء القمة يكون بطولة في حد ذاته للجماهير .





وقال علاء نبيل المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم إن لقاء قطبي الكرة المصرية عادة ما يحمل روح المنافسة الكبيرة ويكون الفوز به خارج التوقعات ، كون أنهما يضمان في صفوفهما لاعبين مميزين قادرين على صناعة الفارق في الأوقات العصيبة .





وتوقع المدير الفني لـ"المقاولون العرب" السابق أن الفترة الكبيرة التي توقفت خلالها الأنشطة الرياضية بسبب كورونا ستكون لها مردود سلبي على أداء الفريقين .

واتفق معه في الرأي رضا عبد العال نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق الذي قال إن فترة توقف المسابقات الرياضية ستكون لها أثرها السلبي خلال اللقاء ..معتبرا أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان يتعين عليه أن يقوم بتأجيل لقاء قطبي الكرة المصرية حتى يتمكن اللاعبون من الانخراط في أجواء المباريات بشكل مؤثر وفعال خاصة وأن بطولة الدوري الممتاز تم استئنافها منذ أيام قليلة ،وعادة أن جماهير الفريقين ينتظرون أن يكون لقاء القمة عامرا بالروح التنافسية الفعالة وبالقوة والندية .





وأضاف أن الزمالك صاحب الوصافة برصيد ٣٩ نقطة سيكون لديه الدافع الأكبر في تحقيق الفوز حتى يتمكن من تقليص الفارق بينه وبين الأهلي صاحب الصدارة برصيد ٥٦ نقطة، وحتى يتمكن الفارس الأبيض من الابتعاد عن من ينافسه على مركز الوصافة سواء "المقاولون العرب" صاحب المركز الثالث برصيد ٣٧ نقطة أو "بيراميدز" الذي يحتل المركز الرابع برصيد ٣٦ نقطة .



