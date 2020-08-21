AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خبراء الكرة لـ أ ش أ: فرص الزمالك والأهلي متقاربة في تحقيق الفوز خلال لقاء القمة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:48 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أكد خبراء الساحرة المستديرة صعوبة مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك ببطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها مساء غد السبت على إستاد القاهرة الدولي ، خاصة وأن الفارس الأبيض يخوض اللقاء ولديه دفعة معنوية كبيرة في تحقيق الانتصار بعد تتويجه بكأس السوبر المصري على حساب المارد الأحمر بركلات الترجيح ، بجانب أنه يرغب في تقليص فارق النقاط بينه وبين الأهلي الذي ينفرد بالصدارة بفارق ١٧ نقطة .
وأوضح خبراء الكرة المصرية في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة أن فرص الفريقين ستكون متقاربة، خاصة وأنهما مازال لديهما فترة كبيرة للدخول في أجواء المباريات التنافسية بشكل فعال بعد توقف الأنشطة الرياضية في مصر والعالم بسبب جائحة كورونا ، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن الفريقين سيخوضان اللقاء بحذر شديد وبخطة تعتمد على الإتزان الدفاعي والهجومي، وذلك رغم الرغبة القوية لديهما في تحقيق الفوز لإعادة الثقة وكون أن لقاء القمة يكون بطولة في حد ذاته للجماهير .

وقال علاء نبيل المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم إن لقاء قطبي الكرة المصرية عادة ما يحمل روح المنافسة الكبيرة ويكون الفوز به خارج التوقعات ، كون أنهما يضمان في صفوفهما لاعبين مميزين قادرين على صناعة الفارق في الأوقات العصيبة .

وتوقع المدير الفني لـ"المقاولون العرب" السابق أن الفترة الكبيرة التي توقفت خلالها الأنشطة الرياضية بسبب كورونا ستكون لها مردود سلبي على أداء الفريقين .
واتفق معه في الرأي رضا عبد العال نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق الذي قال إن فترة توقف المسابقات الرياضية ستكون لها أثرها السلبي خلال اللقاء ..معتبرا أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان يتعين عليه أن يقوم بتأجيل لقاء قطبي الكرة المصرية حتى يتمكن اللاعبون من الانخراط في أجواء المباريات بشكل مؤثر وفعال خاصة وأن بطولة الدوري الممتاز تم استئنافها منذ أيام قليلة ،وعادة أن جماهير الفريقين ينتظرون أن يكون لقاء القمة عامرا بالروح التنافسية الفعالة وبالقوة والندية .

وأضاف أن الزمالك صاحب الوصافة برصيد ٣٩ نقطة سيكون لديه الدافع الأكبر في تحقيق الفوز حتى يتمكن من تقليص الفارق بينه وبين الأهلي صاحب الصدارة برصيد ٥٦ نقطة، وحتى يتمكن الفارس الأبيض من الابتعاد عن من ينافسه على مركز الوصافة سواء "المقاولون العرب" صاحب المركز الثالث برصيد ٣٧ نقطة أو "بيراميدز" الذي يحتل المركز الرابع برصيد ٣٦ نقطة .

بدوره ، أكد معتز إينو نجم النادي الأهلي الأسبق أن الفريق الذي سيتمكن من الحفاظ على شباكه نظيفة وكذلك تركيزه طوال فترات اللقاء هو الذي سيكون أقرب من تحقيق الفوز ، خاصة وأن لقاء القمة يكون دائما خارج التوقعات،متمنيا أن يكون لقاء كبيرا يليق بمكانة الفريقين الكبيرة العربية والإفريقية وأن يكون خاليا من الإصابات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الإعلان عن موعد استئناف الدوري رسميا.. مباريات الأهلي المتبقية هذا الموسم

كرستيانو ينقذ يوفينتوس أمام أتالانتا ويتعادل 2-2 بالدوري الإيطالي..فيديو

عودة الدوري المصري.. أرقام وإحصائيات قبل مباراة الزمالك والمصري

مباراة الزمالك والاتحاد.. غيابات بالجملة في الاتحاد وعودة نجم وسط الأبيض

إتحاد الكرة يحسمها .. طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي والزمالك

جد الثعلب.. تعرف على أول من حمى عرين القطبين في مواجهات القمة

ترشيحاتنا

الكويت.. عزل مدير جهاز أمن الدولة و7 ضباط على خلفية قضية التجسس

للمرة الثانية.. ميجان ماركل تنهر الأمير هاري خلال اجتماع

أمير كرارة يوجة رسالة لهنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي

أخبار الرياضة.. الزمالك يكثف مفاوضاته لضم رمضان صبحي.. ميسي يقترب من الرحيل عن برشلونة

ميسي الأقرب لـ باريس.. وكيل نيمار يحسم الجدل حول إمكانية عودة اللاعب لـ برشلونة

من لمسة.. نبات يصيب طفلا بحروق من الدرجة الثالثة

AdvertisementS

صادق: فايلر يوافق على بدء المفاوضات مع هذا الثلاثي .. وفتحي يرحب بالعودة للأهلي

عقب تحذير مرتضى منصور من خاتم وليد سليمان .. صدى البلد يكشف حقيقة سحر نجم الأهلي أمام الزمالك

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الأهلي عقب إصابة محمود متولي.. كوكا يقترب من الرحيل عن سبورتنج براجا

الأهلي يتجه للتعاقد مع أسامة جلال بعد إصابة متولي .. والتراجع في صفقة طاهر محمد

محتاج 113 سنة علشان يقع.. أحمد حسن يتحدث عن تأثير رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

عمر ربيع ياسين: تأخر المستحقات سبب الاشتباك بين فرجاني ساسي وحازم إمام

خطوة للخلف .. أحمد حسن يكشف عن رأيه في انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز

عقب تصريحات مرتضى منصور .. صدى البلد يكشف إمكانية إيقاف مباراة القمة بسبب خاتم سليمان

عمر ربيع ياسين: الأهلي يرفض التعاقد مع عمرو وردة لتعويض رمضان صبحي

أول رسالة من رئيس نادي أهلي جدة بعد الفوز الكبير على الهلال

تفاصيل الصراع بين الأهلي والزمالك على كريم طارق

الزمالك يحصل على توقيع رجب بكار 3 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 ساعات تحت أشعة الشمس ومعاناة مع الأشواك .. عمال التين الشوكي: بنخرج من الفجر والشغلانة صعبة .. فيديو وصور

أحدث أسعار سيارات ألفا روميو 2020 في السوق المصري

بمبلغ 41 ألف جنيه.. تراجع جديد في أسعار ألفا روميو Viloce 2020