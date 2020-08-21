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أخبار البلد

حدث ليلا.. هاجم رواد السوشيال ميديا جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولتهم تضليل الرأي العام كعادتهم .. انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 21-8-2020

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:27 ص
صدى البلد
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صدي البلد
نشر موقع صدي البلد الاخباري، عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية، بالنشرة الاخبارية لما حدث ليلا.

وجائت الاخبار الهامة كالتالي:


في أول استحقاق انتخابي بعد التعديلات الدستورية التي أُجريت في أبريل 2019، أجريت الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ يومي 9 و10 خارج مصر، ويومي 11 و12 أغسطس داخل مصر، بنسبة مشاركة بلغت 14.23%، حيث بلغ عدد الناخبين الحاضرين المشاركين في التصويت 8 ملايين و959 ألف و35 ناخبا الانتخابات، من أصل 62 مليون و940 ألف و165 ناخبا يحق لهم التصويت.


لو مسافر بالقطار، نعرض لك مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة الموافق ٢١ /٨ /2020.

توفر هيئة السكة قطارات لنقل الركاب إلى المحافظات بالوجه القبلى والبحرى من وإلى القاهرة



هاجم رواد السوشيال ميديا جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولتهم تضليل الرأى العام كعادتهم


قال احد رواد السوشيال ميديا جماعة الإخوان الإرهابية يحاولون تضليل أعوانهم للتغطية على وفاة الإخوانی / عصام العريان على أثر مشاجرة مع أحد الإخوان بالسجن والزعم كذبا وتضليلا للرأي العام بأن وفاته على أثر مشادة بينه وبين أحد ضباط السجن.


نجح الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصرى وفريقه المعاون، فى فتح أسواق 35 دولة جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية ، بالإضافة لرفح الإجراءات المشددة فى الدول العربية والأوروبية وعودة التصدير مرة أخرى بالمعايير العالمية. 



يقدم موقع "صدى البلد" خدمة أسعار أهم المواد الغذائية والتغيرات التي تطرأ عليها يوميا، ومنها أسعار الدواجن التى استقرت فى مستهل تعاملات اليوم، الجمعة 21 أغسطس 2020.


قال السيناتور الديمقراطي والمرشح الرئاسي الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه حال فوزه بالمنصب لن يتهاون مع المكافآت الروسية لقتل الجنود الأمريكيين، وذلك في إشارة منه إلى التقارير التي تتحدث عن نفس الأمر في أفغانستان. 



تمكن أطباء مستشفي السلام التابعة للتأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد من إنقاذ حياة شاب بعدما تعرض للطعن بسكين في القلب أصيب على أثره بنزيف حاد. 



قال الإعلامي إسلام صادق مُقدم برنامج البريمو على قناة Ten  أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بالإتفاق مع لجنة التخطيط على الإتفاق ببدء المفاوضات للتعاقد مع إيرك تراروي لاعب بيراميدز وحسام حسن مهاجم سموحة وكريم طارق لاعب طلائع الجيش.


يتحدث العالم حاليا عن سباق اكتشاف لقاح فيروس كورونا المستجد، وما بين سباق أمريكي – صيني – روسي على اكتشاف اللقاح، وارتفاع سعره مقابل الطلب عليه عالميًا، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات، هناك دواء يفوق كل هذه السباقات، يصل سعره إلى أكثر من 2 مليون دولار أمريكي!.



بعد أشهر من الخروج من العائلة المالكة البريطانية والعيش بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا،  سيعود ميجان ماركل والأمير هاري إلى المملكة المتحدة بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك لاستئناف عملهما الخيري.

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حدث ليلا.. هاجم رواد السوشيال ميديا جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولتهم تضليل الرأي العام كعادتهم .. انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 21-8-2020

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