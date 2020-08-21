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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا .. محمد رمضان يحتفل بتحقيق كليب بوم بوم رايحين نسهر 140 مليون مشاهدة.. ريهام سعيد توجه رسالة للمطربة بوسي .. وأحمد فهمي يتألق ببدلة سوداء من تنسيق هنا الزاهد

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:37 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:


نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة ، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت الإعلامية ريهام سعيد  صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام"

نشر الفنان أحمد فهمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له مع كواليس برنامج البيت الكبير.

احتفل النجم محمد رمضان بوصول مشاهدات فيديو كليب أغنيته بوم بوم رايحين نسهر لرقم كبير على موقع يوتيوب، حيث وصل إلى ١٤٠ مليون مشاهدة.

نشر النجم أمير كرارة صورة جديدة  على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".
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