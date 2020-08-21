فى الصيف.. احرص على تناول هذه الأطعمة للوقاية من أشعة الشمس الضارة

يعاني الكثير من الأشخاص من بعض المشاكل الجلدية خلال فصل الصيف بسبب التعرض لأشعة الشمس الضارة، والتي تؤدي إلى جفاف البشرة و ظهور التجاعيد و البقع الغامقة التي تظهر علىى الوجه.
لذا قدمت أخصائية البشرة والتجميل وسام سوقية، مجموعة من الأطعمة التي يجب إضافتها لنظامك الغذائي لكي تحمي بشرتك من أشعة الشمس الضارة ، وأبرزها ....
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-التوت الأزرق:
لأنه يحتوي مضادات أكسدة قوية تمنع تلف الجلد،كذلك يحتوي فيتامين C الذي يساعد في منع التجاعيد
-البطيخ الاحمر
لانه يحتوي على مادة الليكوبين التي تمتصUVA,UVB
-المكسرات:
لانها تعتبر غنية بالأوميغا-3 المضاد للالتهابات
-الخضراوات الورقية والجزر:
-لانها تحتوي على فيتامين A، بيتاكاروتين ،مضادات الأكسدة
-الشاي الأخضر:
-يحافظ على البشرة من فقدان الكولاجين