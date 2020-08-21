فى الصيف.. احرص على تناول هذه الأطعمة للوقاية من أشعة الشمس الضارة

يعاني الكثير من الأشخاص من بعض المشاكل الجلدية خلال فصل الصيف بسبب التعرض لأشعة الشمس الضارة ، والتي تؤدي إلى جفاف البشرة و ظهور التجاعيد و البقع الغامقة التي تظهر علىى الوجه.





لذا قدمت أخصائية البشرة والتجميل وسام سوقية، مجموعة من الأطعمة التي يجب إضافتها لنظامك الغذائي لكي تحمي بشرتك من أشعة الشمس الضارة ، وأبرزها ....





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-التوت الأزرق:

لأنه يحتوي مضادات أكسدة قوية تمنع تلف الجلد،كذلك يحتوي فيتامين C الذي يساعد في منع التجاعيد

-البطيخ الاحمر

لانه يحتوي على مادة الليكوبين التي تمتصUVA,UVB

‏-المكسرات:

لانها تعتبر غنية بالأوميغا-3 المضاد للالتهابات

-الخضراوات الورقية والجزر:

-لانها تحتوي على فيتامين A، بيتاكاروتين ،مضادات الأكسدة

-الشاي الأخضر:

-يحافظ على البشرة من فقدان الكولاجين



