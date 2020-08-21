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مرأة

فى الصيف.. احرص على تناول هذه الأطعمة للوقاية من أشعة الشمس الضارة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:05 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
يعاني الكثير من الأشخاص من بعض المشاكل الجلدية خلال فصل الصيف بسبب التعرض لأشعة الشمس الضارة، والتي تؤدي إلى جفاف البشرة و ظهور التجاعيد و البقع الغامقة التي تظهر علىى الوجه.

لذا قدمت أخصائية البشرة والتجميل وسام سوقية، مجموعة من الأطعمة التي  يجب إضافتها لنظامك الغذائي لكي تحمي بشرتك من أشعة الشمس الضارة ، وأبرزها .... 

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-التوت الأزرق:
لأنه يحتوي مضادات أكسدة قوية تمنع تلف الجلد،كذلك يحتوي فيتامين C الذي يساعد في منع التجاعيد
-البطيخ الاحمر 
لانه يحتوي على مادة الليكوبين التي تمتصUVA,UVB
‏-المكسرات:
لانها تعتبر غنية بالأوميغا-3 المضاد للالتهابات
-الخضراوات الورقية والجزر:
-لانها تحتوي على فيتامين A، بيتاكاروتين ،مضادات الأكسدة
-الشاي الأخضر:
-يحافظ على البشرة من فقدان الكولاجين

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