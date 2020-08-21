مصرع شاب أثناء محاولته العبور أمام قطار فى قنا

لقى شاب مصرعه فى الحال، صباح اليوم الجمعه، على شريط السكه الحديد بمركز دشنا، أثناء محاولته العبور أمام قطار قادم من الشمال إلى الجنوب بقنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، بمصرع شاب فى العقد الرابع من العمر، على شريط السكة الحديد بدشنا، أثناء محاولته العبور من أمام كوبرى الزهراء.

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دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة لنقل جثة الشاب المتوفى إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف هوية المتوفى، و اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفن الجثمان.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.