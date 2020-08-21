AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع شاب أثناء محاولته العبور أمام قطار فى قنا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:41 ص
جثة
جثة
Advertisements
يوسف رجب

لقى شاب مصرعه فى الحال، صباح اليوم الجمعه، على شريط السكه الحديد بمركز دشنا، أثناء محاولته العبور أمام قطار قادم من الشمال إلى الجنوب بقنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، بمصرع شاب فى العقد الرابع من العمر، على شريط السكة الحديد بدشنا، أثناء محاولته العبور من أمام كوبرى الزهراء.

اقرأ أيضًا:


دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة لنقل جثة الشاب المتوفى إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف هوية المتوفى، و اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفن الجثمان.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتشال 4 جثث من نهر النيل فى أول أيام عيد الأضحى بقنا

تجاهل صافرات المزلقان.. مصرع مواطن دهسًا تحت عجلات القطار في قنا

العثور على طفل رضيع ملفوف فى قماش داخل مقلب قمامة بنجع حمادى

عمره 4 أعوام.. مصرع طفل سقط من أعلى سلم بقرية الترامسة في قنا

مفتش الصحة كشف الجريمة.. شاب يتخلص من شقيقته بمساعدة ابن عمه بقنا

ترشيحاتنا

أحدث أسعار سيارتي فولفو XC60 وXC90 في السوق المصري

أدعية مستجابة يوم الجمعة للرزق وتحصين النفس

تفاصيل الصراع بين الأهلي والزمالك على كريم طارق

رسالة غامضة من سامح حسين عبر تويتر

موعد مباراة القمة 120 بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة

حاميها حراميها..صحيفة كويتية تكشف تورط 3 ضباط في قضايا غسيل أموال

AdvertisementS

مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

ليلة مرعبة.. ظهور شبح عروس في موقع بناء يثير رعب العاملين

صادق: فايلر يوافق على بدء المفاوضات مع هذا الثلاثي .. وفتحي يرحب بالعودة للأهلي

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الأهلي عقب إصابة محمود متولي.. كوكا يقترب من الرحيل عن سبورتنج براجا

عقب تحذير مرتضى منصور من خاتم وليد سليمان .. صدى البلد يكشف حقيقة سحر نجم الأهلي أمام الزمالك

إصابة 4 إسرائيليين إثر سقوط صواريخ فلسطينية على مستوطنات قرب غزة

حدث ليلا.. هاجم رواد السوشيال ميديا جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولتهم تضليل الرأي العام كعادتهم .. انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 21-8-2020

6 ساعات تحت أشعة الشمس ومعاناة مع الأشواك .. عمال التين الشوكي: بنخرج من الفجر والشغلانة صعبة .. فيديو وصور

محتاج 113 سنة علشان يقع.. أحمد حسن يتحدث عن تأثير رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

ثمنه تجاوز 2 مليون دولار.. هل تعرف اسم أغلى دواء في التاريخ؟

يحاولون تضليل الرأى العام بوفاة العريان .. وراد السوشيال ميديا يهاجمون جماعة الإخوان الإرهابية

أدعية مستجابة يوم الجمعة للرزق وتحصين النفس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة صيفية.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار في عيد ميلاده

6 ساعات تحت أشعة الشمس ومعاناة مع الأشواك .. عمال التين الشوكي: بنخرج من الفجر والشغلانة صعبة .. فيديو وصور

أحدث أسعار سيارات ألفا روميو 2020 في السوق المصري