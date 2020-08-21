إدراج كلية الطب البيطري بجامعة العريش في مكتب تنسيق العام الجاري والبشري العام المقبل



وأوضح أن الدراسة في الكليات ، ستكون عن بعد إلى جانب الحضور لمدة يومين اسبوعيا بالنسبه للكليات العملية، أما الكليات النظرية فستكون الدراسة لمدة يومين أسبوعيا.



وأعلن رئيس جامعة العريش، عن الإعداد لبروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم البنية التحتية للتعليم عن بعد، وتجهيز البنية التحتية التكنولوجية .

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وأعلن رئيس جامعة العريش، عن الإعداد لبروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم البنية التحتية للتعليم عن بعد، وتجهيز البنية التحتية التكنولوجية .اقرا ايضا: