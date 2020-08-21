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تعليم

إدراج كلية الطب البيطري بجامعة العريش في مكتب تنسيق العام الجاري والبشري العام المقبل

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:10 ص
صدى البلد
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احمد صالح
أكد الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش، محافظة شمال سيناء ، أنه تم إدراج كلية الطب البيطرى في مكتب التنسيق لبدء الدراسة بها العام الجديد، وستضاف كلية الطب البشرى فى العام القادم لبدء الدراسة بها على أن تبدأ بطلاب الفرق الرابعة والخامسة من أبناء سيناء فى كليات الطب بالجامعات الأخرى لحين استقرار الدراسة بها واستكمال باقى الصفوف تباعا.

وأضاف، أنه جار العمل على توفير الكوادر العلمية من أعضاء هيئة التدريس من أساتذة وأساتذة مساعدين ومدرسين ومدرسين مساعدين ومعيدين لكليتى الطب البشرى والبيطرى بالتنسيق مع جامعة قناة السويس لتكونا جاهزتين لبدء الدراسة بهما، حيث تم اختيار عميدين للكليتين.

وأعلن رئيس الجامعه، ان المجلس الأعلى للجامعات اقر نظام التعليم الهجين بهدف تقليل الكثافة الطلابية وتحقيق أقصي استفادة من أعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية للجامعة، وتحويل الطالب إلى متعلم مدى الحياة بالتدريج بعد انتهاء فترة الامتحانات.

وأوضح أن الدراسة في الكليات ، ستكون عن بعد إلى جانب الحضور لمدة يومين اسبوعيا بالنسبه للكليات العملية، أما الكليات النظرية فستكون الدراسة لمدة يومين أسبوعيا.

وأعلن رئيس جامعة العريش، عن الإعداد لبروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم البنية التحتية للتعليم عن بعد، وتجهيز البنية التحتية التكنولوجية .
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