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أخبار العالم

يبلغ 8 أعوام.. أصغر طفل في أستراليا يمتلك 5 عقارات بالعالم

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:42 ص
أصغر طفل في استراليا
أصغر طفل في استراليا يمتلك 5 عقارات بالعالم
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شيماء مصطفى
استطاع طفل أسترالي يبلغ من العمر 8 أعوام، أن يلحق بركب سوق العقارات، ويشتري 5 عقارات كملكية خاصة، وذلك بأكثر من 970 ألف دولار أسترالي (530 ألف جنيه إسترليني) في مزاد علني بسيدني.

ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، اشترى مايكل حمدان، العقارات، بعد حرب شرسة خلال المزاد مع ستة أشخاص آخرين تفاجئوا بدخوله.

ونظرًا لأن والده مطور عقارات، استطاع الصبي الحصول على العطاءات بفضل نصائح والده الذي ساعده وأوضح له ما يجب القيام به وما لا يجب خلال المزايدة، حيث طلب منه استخدام "إبطاء المزايدة" لكي ينجح في كسب البيعة.

وقال مارك صالح، الذي باع العقارات: "لم أر شيئًا كهذا من قبل. صُدم جميع الأشخاص الآخرين قليلًا. نظرًا لسن مايكل الصغير".

وأوضح الموقع أن مايكل لم يكن قادرًا في الواقع على شراء العقارات بنفسه لكنه سلم شيك والده كجزء من الصفقة وتابع والده الإجراءات الأخيرة.

ومن جانبه، قال الوالد إنه اشتراها لمايكل وجعله يشارك في المزايدة لكي يتعلم كل شيء عن سوق العقارات منذ صغره.
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