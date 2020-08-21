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فن

ويزو تهنئ متابعيها بالعام الهجري الجديد

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:20 ص
ويزو
ويزو
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مصطفى كرم
هنأت الفنانة زيزو متابعيها بحلول العام الهجري الجديد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب ويزو قائلة "عام هجري سعيد يا حبايب.. اللهم صلى وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله". 



يشار إلى أن "ويزو" شاركت في دراما رمضان 2020 من خلال مسلسل "رجالة البيت" ، من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي ويشارك في بطولته أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، عارفة عبد الرسول.


وشاركت  ويزو في عروض مسرح مصر بقبادة الفنان اشرف عبد الباقي وعدد من اصدقاءة النجوم "علي ربيع، اوس اوس، محمد انور، حمدي المرغني، مصطفي خاطر". 

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