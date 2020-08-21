نالت مالها وتقديرها.. فنانة عالمية تتبرع بمبلغ ضخم لطالبة برتغالية

تبرعت النجمة العالمية تايلور سويفت بأكثر من 23000 جنيه إسترليني لطالبة مهاجرة من البرتغال وتعيش في توتنهام لكي تصبح عالمة رياضيات.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قدمت تايلور سويفت تبرعًا سخيًا، لفيتوريا ماريا، التي تبلغ من العمر 18 عامًا، وتحلم بدراسة الرياضيات.





وقالت المراهقة أنه على الرغم من حصولها على مكان غير مشروط في جامعة وارويك في بريطانيا لدراسة الرياضيات، لكنها لا تستطيع تحمل تكاليف ذلك، ما جعلها تدشن طلبا تحت عنوان " GoFundMe" للتبرع بها.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صادفت تايلور هذا الندار الخاص بفيتوريا وقررت منحها بقية الرسوم الدراسية التي ستحتاجها لدراستها.





ووجهت النجمة العالمية رسالة للطالبة قائلة لها: "فيتوريا، صادفت قصتك عبر الإنترنت.. أسرني دافعك وتفانيك في تحويل أحلامك إلى حقيقة.. أريد أن أقدم لك بقية المبلغ الذي تريده. حظا سعيدا في كل ما تفعليه! الحب لك".



ردا على ذلك، قالت فيتوريا: "صدمت جدا.. كنت أتساءل كيف أصل إلى عدد كافٍ من الناس لتحقيق هدفي والآن حدثت هذه المعجزة".



