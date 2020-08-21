أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا.. إسرائيل تدرس الإغلاق التام

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 1,645 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي جاءت بعد إجراء 28,391 فحوصات.





وقالت صحة إسرائيل إن مجمل عدد الإصابات منذ بدء الأزمة تجاوز الـ 100 ألف حالة، حيث تم تسجيل 99,599 إصابة بينهم 389 حالة حرجة، من بينهم 114 مريضا مرتبطين بأجهزة تنفس.





وتابعت صحة إسرائيل أن عدد الوفيات جراء كورونا ارتفع الى 795 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة.





وبلغ عدد الحالات النشطة حتى الان 23,780 ، كما تعافى نحو 74,536 من المرض منذ بدء الازمة.





وأكدت تل ابيب أن هناك خلافات بكابينت كورونا، تتلخص فى معارضة الحكومة الإسرائيلية طلب وزارة الصحة، بفرض الإغلاق التام على المدن.