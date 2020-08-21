إحالة المتهم بقتل جاره في عين شمس للجنايات

أمرت جهات التحقيق، بإحالة المتهم بقتل جاره بعين شمس، بعدما شاهده أثناء قيامه بسرقة شقته، إلى محكمة الجنايات، لنظر محاكمته.





وكانت قد جددت محكمة الجنح المختصة، حبس المتهم بقتل جاره، بعدما شاهده أثناء قيامه بسرقة شقته، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.





وكان المتهم قد أدلى باعترافات أمام جهات التحقيق قال فيها: «شافني وانا بسرق شقته فكان لازم أخلص عليه»، مضيفًا: «دخلت شقته عشان اسرقها لكن فوجئت به داخل الشقة فتعديت عليه بسكينة لاقيتها في الشقة وسبته وهربت».





وأضاف المتهم أمام جهات التحقيق: «انا ساكن في نفس العقار انا والقتيل وسمعت إنه شايل فلوس كتير في الشقة»، وتابع: «خططت لدخول الشقة لسرقة تلك الأموال نظرًا لمروري بضائقه مالية بسبب الظروف الي بتمر بيها البلد وإن مفيش شغل».





وقال المتهم: «دخلت الشقة من خلال التسلق للشرفة وأول ما دخلت الشقة لاقيته في وشي فخوفت يفضحني فقمت بالتعدي عليه بسكين وتركته بين الحياة والموت وهربت»، وأوضح: «كنت فاكر أني هبقى بعيد عن عين الشرطة ولكن اتفاجأت بأنهم يلقون القبض عليا».





وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة مواطن بالعقار محل سكنة وبسؤال شقيقته قررت أنها حال حضورها للإطمئنان عليه اكتشفت وفاته وسرقة 2 هاتف محمول وحافظة النقود الخاصة به.





وبجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلًا وبتقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبطه وإحالته لجهات التحقيق التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.