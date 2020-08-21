أبرزها تحديد الكثافة.. 7 شروط لأداء صلاة الجمعة في المساجد بعد قرار عودتها

أيد نواب البرلمان، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بعودة صلاة الجمعة داخل المساجد بداية من يوم الجمعة القادم 28 أغسطس، مطالبين المصلين والقائمين على المساجد بضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حتى يستمر القرار.





ويستعرض "صدى البلد" توصيات النواب لعودة الجمعة داخل المساجد:





- تطبيق الإجراءات الاحترازية في صلاة الجمعة داخل المساجد بمراعاة التباعد الاجتماعي ووسائل التعقيم والوقاية، كما يحدث في صلوات الجماعة الحالية.





- تحديد الكثافة المناسبة في كل مسجد بحسب مساحته مع منع إقامة الصلاة في المساجد الصغيرة تجنبا للزحام وتكدس المصلين.





- تقليل فترة الانتظار (بين الآذان والإقامة) داخل المسجد، كإجراء احترازي لمنع طول المدة الزمنية التي قد تكون سببا في نقل عدوى كورونا حال وجودها بين أحد المصلين.





- تكون الخطبة على شكل رسائل موجزة وشاملة بعيدا عن السجع وتكرار الكلمات لتتناسب مع مدة الـ 10 دقائق التي تم تحديدها، مع الالتزام بهذه المدة وعدم الخروج عنها.





- تفعيل الرقابة على المساجد بعد قرار الحكومة بعودة صلاة الجمعة داخل المساجد الكبرى، على أن يتم تحديد المساجد التي ستقام بها الصلاة والآخرى التي لا تصلح.





- معاقبة المساجد المخالفة للإجراءات الاحترازية وتعليمات وزارة الأوقاف للوقاية من فيروس كورونا، بحيث يتم إغلاقها وعدم إجراء الصلاة بها حفاظا على المصلين.





- التأكد من التهوية الجيدة داخل المساجد، وعدم التدافع مرة واحدة بعد انتهاء صلاة الجمعة والتزاحم على أبواب المسجد.



