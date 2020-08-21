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أخبار العالم

موريتانيا: ارتفاع إجمالى إصابات فيروس كورونا لـ 6848 حالة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:06 ص
فيروس كورونا فى أفريقيا
فيروس كورونا فى أفريقيا
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أمينة الدسوقى
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل 29 حالة شفاء، و19 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال أربع وعشرين ساعة الأخيرة.

وقالت الصحة الموريتانية إن حالات الإصابة بـ  فيروس كورونا المستجد المسجلة خلال الساعات الماضية كانت موزعة على النحو التالي:
- تمبدغة 4
- روصو 1
- بير أم اغرين 1
- الزويرات 2
- لكصر 1
- السبخة 1
- دار النعيم 3
- تيارت 3
- توجنين 2
- الرياض 1
 

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية إلى أن الـ 24 ساعة الأخيرة عرفت إجراء 256 فحصا، من بينها 34 فحص متابعة، و222 فحص تشخيص، فيما ارتفع مجموع الفحوص التي أجريت في البلاد منذ بداية الوباء إلى 69540.
 
وإرتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 6848 حالة، فيما يترفع عدد حالات الشفاء إلى 6123، وعدد الوفيات إلى 158 حالة.
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