شاهد.. الغرفة السرية في أستراليا.. الأكثر هدوءا على وجه الأرض

كشفت وكالة التجسس الأسترالية أخيرًا النقاب عن منشأة فائقة الأمان عالية التقنية بعد أن أنكرت وجودها لسنوات.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يقع المقر الرئيسي لوكالة الاستخبارات السرية الأسترالية (ASIO) في مبنى بن تشيفلي في كانبيرا - لكن لا يُعرف الكثير عما يحدث خلف الأبواب.





لكن تم الكشف أخيرا، عن ما يوجد بها وغرفة الأسرار التي لديها، حين أخذ المدير العام للوكالة مايك بورجيس، شبكة "إيه بي سي" عبر ممر طوله 250 مترًا في الطابق السفلي للمبنى لمشاهدة "غرفة الأسرار".





وعُرِفت الغرفة رسميًا باسم "الغرفة عديمة الصدى"، وهي تختبر أجهزة استماع شديدة الحساسية يستخدمها العاملون بالوكالة الاستخباراتية.





وقال بورجيس للشبكة: "هذا استوديو صوتي.. هذه الغرفة تطفو بالفعل داخل مبنى بن تشيفلي. إنها منعزلة، لذلك إذا اهتز مبنى بن تشيفلي، فلن يهتز هذا المبنى".





وأوضح أن أرضية الغربة تشبه "الترامبولين"، ويوجد ألواح بيضاء كبيرة لإزالة الصوت المركب تحتها، مشيرا إلى أن الكعب العالي ممنوع بها.





وأكد أن "السكون والهدوء التامان مهمان لكي يتم اختبار أجهزة الاستماع الخاصة بنا".