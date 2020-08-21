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لميس سلامة: مبادرة ميغلاش عليك تبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين وهدفها دعم السلع والمنتجات المصرية.. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:06 ص
الإعلامية لميس سلامة
الإعلامية لميس سلامة
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محمود محسن
قالت الإعلامية لميس سلامة إن الدولة توفر إحتياجات كبيرة للمواطن المصري،وأنه لا يوجد أي  شئ " يغلى على المواطن المصري" وهو ما نراه يحدث خلال تلك الفترة. 
وأضافت لميس سلامة،خلال برنامج صباح البلد الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى على قناة صدى البلد ان الدولة تقوم بمجهودات كبيرة في كل المجالات حتى يتم تقديم الدعم الكبير للمواطن البسيط.

وتابعت مقدمة برنامج صباح البلد أن هناك العديد من المبادرات تقوم بها الدولة في مجال الصحة ومجالات أخرى نشعر بها حتى يكون هناك دعم للمواطن في جميع الأوقات.

وأشارت سلامة إلى ان هناك مبادرة رئاسية في غاية الأهمية وهي مبادرة "ميغلاش عليك" وهي تبعث الطمأنينة للمواطنين وهدفها دعم السلع والمنتجات المصرية لتشجيع المواطنين على شرائها.

وقالت مقدمة برنامج صباح البلد أن المبادرة لاقت رواجا كبيرا من المواطنين وتفاعل معها وأيضا من الصناع والتجار.

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