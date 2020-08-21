أخبار السعودية اليوم: توقعات بهطول أمطار رعدية.. حقيقة إعادة فتح المسجد النبوي أمام المصلين.. ونسب التعافي من كورونا في المملكة تصل لــ92 %

الأمطار الرعدية تواصل إغراق السعودية

نسب التعافي من كورونا في السعودية تصل لــ 92 %

9 أنشطة تجارية تدخل اليوم حيز التوطين في السعودية

السعودية تكشف حقيقة إعادة فتح المسجد النبوي أمام المصلين





توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية ان تشهد المملكة اليوم الجمعة هطول أمطار رعدية مصحوبة براح سطحية علي مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف.





وذكرت الأرصاد السعودية في تقرير لها عن أحوال الطقس في البلاد أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تكون نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق..





وفيما يتعلق بحركة الرياح السطحية علي البحر الأحمر فقد اشار التقرير الي انها شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة ، لاقتا الي ان ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .





بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.





وكشف المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية، جمعان بن عبد الله العسيري، بأن ما يتم تدواله في وسائل الإعلام حول إعادة فتح المسجد النبوي والصلاة في الحرم القديم، هي مجرد شائعات.





وقال العسيري في بيان نشرته صحيفة "سبق" السعودية: "هذا خبر قديم يعود تاريخه لعام ١٤٢٨هـ، والوكالة مستمرة في إجراءاتها الاحترازية والوقائية للمحافظة على سلامة المصلين".





وأضاف: "المسجد النبوي يغلق بعد صلاة العشاء بساعة، ويفتح قبيل الفجر بساعة، والصلاة في الحرم القديم مقتصرة على عدد يسير من العاملين في المسجد النبوي وذوي الجنائز".





وتابع: "زيارة القبر النبوي لازالت معلقة، ووكالة شؤون المسجد النبوي، وبالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية، حريصة كل الحرص على المحافظة على صحة وسلامة زوار المسجد النبوي ليؤدوا عبادتهم بكل راحة واطمئنان".





واستطرد: "نؤكد على وجوب أخذ المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية وعدم تناقل الشائعات".





وأكد المتحدث بإسم وزارة الصحة السعودي الدكتور محمد العبدالعالي اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا الجديد في المملكة بلغت حوالي 92%.





وبيًن الحساب الرسمي بإسم المتحدث بلسان وزارة الصحة السعودية على موقع التدوينات القصيرة " تويتر" قائلا : نحمد الله؛ نسبة التعافي من فيروس كورونا الجديد في المملكة حوالي 92%، وهذا بفضل الله ثم اتخاذ الخطوات الاستباقية وتطبيق الاحترازات الوقائية والبروتوكولات العلاجية والخدمات الصحية التي هيأتها القيادة الحكيمة، والتي كان لها الأثر الملموس في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.





وكان مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تراجع الحالات المؤكدة من أعلى نقطة حتى المرحلة الحالية بنسبة 72%، وتراجع الحالات الحرجة بنسبة 25%، وتسجيل ارتفاع في نسبة حالات التعافي.





وذكر العبد العالي إن إجمالي الفحوصات في المملكة بلغت 4439484 فحصًا مخبريًا دقيقًا، بإضافة 61067 فحصًا مخبريًا جديدا.





وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن بدء تطبيق قرار توطين 9 أنشطة في القطاع التجاري بنسبة 70% بدءًا من اليوم وذلك لخفض نسب الاعتماد على العمالة الوافدة وتحسين بيئة العمل لتكون ملائمة ومستقرة ومنتجة.





وأوضح القرار الوزاري أن الأنشطة التسع تتمثل في منافذ بيع (القهوة، الشاي، السكر، العسل، البهارات، الفواكه والخضروات، التمور، مواد التنظيف، البلاستيك، الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية، بيع المياه والمشروبات، الهدايا والكماليات، المشغولات اليدوية والأثرية، بيع ألعاب الأطفال، اللحوم والأسماك، البيض والألبان والزيوت النباتية، بيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب).









كما شمل القرار ايضا عدد من المسميات والوظائف وهي (مدير علاقات عامة، أمين صندوق، مدير مبيعات، مدير تسويق، مراقب/مشرف، مسؤول، اختصاصي تسويق، صانع قهوة، بائع).





وذكرت الوزارة السعودية ان القرار يأتي استكمالًا لقرارات الوزارة في توطين 12 نشاطًا اقتصاديًّا في العام الماضي، ومن المنتظر أن يسهم ذلك في ارتفاع عدد السعوديين الداخلين إلى سوق العمل في القطاع الخاص إلى أكثر من 50 ألف مواطن ومواطنة.





ووفق ماذكرته الوزارة السعودية ان إجمالي ممتهني تلك المهن بلغ قبل صدور القرار 21 ألفًا، لافتاة الي ان القرار سيسهم في زيادة عدد الوظائف المتاحة إلى أكثر من 35 ألف وظيفة، بنسبة توطين تُقدر بـ59%؛ حيث بلغت نسبة توطين تلك الأنشطة قبل تطبيق قرار التوطين 18%، وسيخفف القرار من نسبة شغل العمالة الوافدة لتلك الأنشطة بنسبة 50%.