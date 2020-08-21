AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فرح سعيد: مبادرة ميغلاش عليك ساهمت في خفض أسعار الخضراوات والفاكهة.. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:08 ص
الإعلامية فرح سعيد
الإعلامية فرح سعيد
Advertisements
محمود محسن
قالت الإعلامية فرح سعيد إن مبادرة "ميغلاش عليك" حققت نجاحا كبيرا،لافتة إلى أن هناك إحصائيات وأرقام تؤكد ذلك.
وأضافت فرح سعيد، خلال برنامج صباح البلد الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى على قناة صدى البلد أن هناك مشاركة كبيرة من 170 صانع و1500 تاجر و 7000 سلعة.

وتابعت مقدمة برنامج صباح البلد أن الجميع يسعى لتوفير السلع للمواطنين وبأسعار مناسبة تكون في متناول الجميع.

وأشارت سعيد إلى أن المبادرة ساهمت في تقليل أسعار الخضراوات والفاكهة لـ 30 و 40%.

وقالت مقدمة برنامج صباح البلد أن المبادرة هامة جدا للمواطنين وحققت مردود ايجابي خاصة في ظل مواجهة أزمة كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرح سعيد: مبادرات مثل فيري نايل تجعل مصر من أجمل بلاد العالم.. فيديو

خبير اقتصادي: مبادرة ميغلاش عليك تقدم سلعاً تموينية بتخفيضات 20% على البطاقة

4200 منتج و1200 تاجر.. أنواع السلع الموجودة ضمن مبادرة ميغلاش عليك

في 53 فرعا لصيدناوي وبيع المصنوعات وبنزايون.. شركات التجارة الداخلية تشارك في مبادرة "ميغلاش عليك"

فرصة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية.. "مستثمرو العاشر" تشيد بمبادرة "ميغلاش عليك"

تجارية المنيا: مبادرة "ميغلاش عليك" تسير بشكل جيد.. والوقت مازال مبكرًا للتقييم

ترشيحاتنا

للمرة الثانية.. ميجان ماركل تنهر الأمير هاري خلال اجتماع

طموح إنتر ميلان يصطدم بخبرة إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي

كيف أدرب طفلي على حفظ القرآن؟.. مستشار المفتي ينصح بـ 3 أمور

فضل الموت يوم الجمعة وكيف تقبض الأرواح؟

تبدأ من 415 ألف جنيه.. أحدث قائمة أسعار لسيارات جيب رينيجيد وجراند شيروكي في مصر

وزير التنمية المحلية: 688 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها للمحافظات حتى الآن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أصفر.. فيفي عبده تتألق في أحدث ظهور لها برفقة بوسي شلبي

تبدأ من 415 ألف جنيه.. أحدث قائمة أسعار لسيارات جيب رينيجيد وجراند شيروكي في مصر

بإطلالة صيفية.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار في عيد ميلاده