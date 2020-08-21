فرح سعيد: مبادرة ميغلاش عليك ساهمت في خفض أسعار الخضراوات والفاكهة.. فيديو

قالت الإعلامية فرح سعيد إن مبادرة "ميغلاش عليك" حققت نجاحا كبيرا،لافتة إلى أن هناك إحصائيات وأرقام تؤكد ذلك.

وأضافت فرح سعيد، خلال برنامج صباح البلد الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى على قناة صدى البلد أن هناك مشاركة كبيرة من 170 صانع و1500 تاجر و 7000 سلعة.





وتابعت مقدمة برنامج صباح البلد أن الجميع يسعى لتوفير السلع للمواطنين وبأسعار مناسبة تكون في متناول الجميع.





وأشارت سعيد إلى أن المبادرة ساهمت في تقليل أسعار الخضراوات والفاكهة لـ 30 و 40%.





وقالت مقدمة برنامج صباح البلد أن المبادرة هامة جدا للمواطنين وحققت مردود ايجابي خاصة في ظل مواجهة أزمة كورونا.